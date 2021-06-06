Chelsea ve Fransa'nın yıldızı N'Golo Kante'den Ballon d'Or açıklaması
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni Chelsea kazanırken, sezonun en iyi isimlerinden N'Golo Kante finaldeki oyunuyla bu sezonki performansını adeta taçlandırdı.
Yılın en iyi oyuncusuna verilen Ballon d'Or ödülüne aday gösterilen Kante, yarı finalde Real Madrid ardından finalde de Manchester City'nin orta sahalarını adeta tek başına durdurdu.
N'Golo Kante neler söyledi?
Fransa ile 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Kante, ödül hakkında konuşmak için henüz erken olduğunu ifade etti.
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"Şimdi ödül için konuşmak için biraz erken. Henüz yılın ortasındayız, altı ay var ve oynanacak birçok müsabaka var. Bugün ödülü hakettiğimi söylememe gerek yok.
"Birkaç yıl önce ilk 10'da yer aldım. İlk defa seçilmiştim ve çok güzeldi ama onu kazanmak bambaşka bir hikaye.
"Bu harika bir bireysel ödül. Bunu futbolcular için iyi bir sezonun sonucu olarak görüyorum. Üzerinde çalıştığım bir hedef değil. Geçmişte bu ödülü kazanan futbolcular, kariyerleri boyunca harika işler çıkarmış isimler."
Kante, Mbappe'yi geride bıraktı
Fransa'nın en popüler oyuncusunu belirlemek amacıyla yapılan bir ankette 30 yaşındaki oyuncu, Fransız futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en büyük yıldız olarak gösteriline Kylian Mbappe'yi geride bıraktı.
Kante'yi gelecek ne bekliyor?
Uzun yıllardır Chelsea forması giyen N'Golo Kante, geleceğiyle ilgili de konuştu.
"Beş yıldır Chelsea'deyim. Orada çok güzel yıllar geçirdim ve daha nice güzel zamanlarım olsun istiyorum.
"Şampiyonlar Ligi kupası, kulüpte geçirdiğim beş yılın doruk noktası oldu. Gelecekte neler olacağını düşünmüyorum. İki yıllık daha sözleşmem var ve kendimi Chelsea'de iyi hissediyorum."