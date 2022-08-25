Brezilyalı yıldızın solgun ve asık suratlı görünüşü herkesi endişelendirdi.

David Luiz, şu sıralar hepatit hastalığından muzdarip ve Flamengo'nun Brezilya Kupası yarı finalinde Sao Paulo'ya karşı aşırı yorgunluk belirtisi gösterip sahadan çıkmak zorunda kaldı.

Chelsea ve Arsenal gibi Premier Lig'in dev ekiplerinde forma giyen defans oyuncusu, mevcut takımı Flamengo'nun 3-1 kazandığı maça ilk 11'de başladı.

Ancak, yıldız oyuncu devre arasında yerini Fabricio Bruno'ya bırakmak zorunda kaldı, çünkü çok bitkin ve hasta görünüyordu.

35 yaşındaki Luiz'in bir virüsten muzdarip olduğunu, düzgün uyumadığını ve birçok yorgunluk belirtisi gösterdiği de eklendi.

Flamengo'nun sağlık departmanı şimdi Luiz'in durumunun ne kadar ciddi olduğunu belirlemek için daha fazla test yapacak, ancak ikinci yarıda yedek kulübesinde asık suratlı görünüyordu.

Ne söylendi?

Maçtan sonra TV Globo'ya şunları söyledi: "Bak, biraz ciddi bir sorunum var. Bazı testler yapacağım. O zaman sana ne olduğunu söyleyeceğim."

David Luiz, Flamengo ile geçen yılın eylül ayında anlaşma sağladı ve Arsenal formasına veda etti.

Öte yandan Luiz, pazar günkü Brezilya liginde Palmeiras ile 1-1 berabere kaldıkları maçın 90 dakikasını tamamlamıştı.

Ayrıca Copa Libertadores çeyrek finalinin her iki ayağında da Corinthians'a karşı oynadı ve takımı toplamda 3-0 kazandı.

Dorival ne söyledi?

Flamengo koçu Dorival Junior, çarşamba akşamı maçın ardından David Luiz hakkında şunları söyledi:

"Bunun endişe verici bir durum olması doğal.

"Yarın tıp bölümünün bize biraz da bilgi vermesi gerektiğine inanıyorum.

"Hiçbir şey söylemeden bırakmayı tercih ediyorum, çünkü tıp departmanı tarafından önceden değerlendirilmiş bir sporcu hakkında bir şeyler söylemek anlamsız olur.

"Yarın, elbette, herkesle paylaşabileceğimiz daha somut ve daha güvenli bir şeyimiz olacak."

Flamengo, şu anda Brezilya Serie A tablosunda Palmeiras'ın dokuz puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor.

Önümüzdeki ay Copa Libertadores yarı finalinde Arjantin ekibi Velez Sarsfield ile karşılaşacaklar.

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