Chelsea - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2019-20 sezonu Şampiyonlar Ligi H Grubu maçında Chelsea ile Valencia kozlarını paylaşıyor.

'nde zafere ulaşarak yeniden Şampiyonlar Ligi'nde katılma hakkı elde eden , İspanyol ekibi 'yı konuk ediyor.

Zorlu müsabakada Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarik Ongun hakem üçlüsü görev yapacak.

Transfer yasağıyla yeni sezona hazırlanan ve takımı eski futbolcusu Frank Lampard'a emanet eden Chelsea, Premier Lig'deki ilk beş maçından sekiz puan çıkarabildi. Batı Londra ekibi İstanbul'da oynanan UEFA Süper Kupa maçında ise 'a penaltılar sonucu boyun eğdi.

'ya iyi bir başlangıç yapamayan Valencia ise son maçında 'ya 5-2 mağlup oldu.

Chelsea, Valencia'ya karşı oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Valencia'da ise yeni teknik direktör Albert Celades takımının başında ikinci maçına çıkacak.

Chelsea - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta?

Chelsea ile Valencia'yı karşı karşıya getirecek UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu karşılaşması 17 Eylül Salı günü oynanacak.

Stamford Bridge'de oynanacak zorlu karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak.

Chelsea - Valencia maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki Chelsea - Valencia maçı beIN Sports 4 kanalından canlı yayınlanacak.

İnternet üzerinden izlemek isteyenler beIN Connect'in web sayfasını ve mobil uygulamasını kullanabilirler.

Chelsea - Valencia maçının iddaa oranları

İddaa bu maçta ev sahibi Chelsea'nin galibiyetine 1.65 oran veriyor.

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Beraberliğin oranı 3.1 olarak belirlenmiş.

Valencia galibiyetine verilen oran ise 3.6.

Not: İddaa'nın bu oranlarda değişiklik yapma hakkı bulunuyor.