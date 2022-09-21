Maviler, atılan uygunsuz mesajlara karşın sert bir tavır alırken asla göz yummayacağını da kanıtladı.

NE OLDU? Chelsea, ağustos ayında Willoughby'yi yeni ticari direktörü olarak işe aldı, ancak daha sonra kulübe katılmadan önce bir futbol finans temsilcisine "uygunsuz mesajlar" gönderdiğine dair kanıtlar sunuldu.

Maviler, konuyla ilgili bir iç soruşturmanın ardından kulüpten kovulduğunu açıkladı. Maviler, yaşanan bu olaydan dolayı bir şok yaşadı, ancak en kısa sürede aksiyon almış oldu.

NE DEDİLER: "Willoughby'nin bu ayın başlarında Chelsea FC'ye atanmasından önce gönderdiği uygunsuz mesajların kanıtları, yakın zamanda kulübe gönderildi ve kulüp tarafından araştırıldı" dedi bir Chelsea sözcüsü.

"Kulüpte işe alınmadan önce gönderilmiş olsalar da, bu tür davranışlar, kulübün yeni sahibi tarafından oluşturulan işyeri ortamına ve kurum kültürüne kesinlikle aykırıdır."

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BÜYÜK RESİM: İş insanı Todd Boehly liderliğindeki bir konsorsiyum, mayıs 2022'de Chelsea'nin 4.25 milyar Sterlin'lik alımı tamamladı.

Ve yeni sahipleri kulübü yeniden şekillendirmeye başladıkça personelde bir ciroya yol açtı.

Willoughby, daha önce 2007 ve 2010 yılları arasında kulüpte çalışmış olanlar arasındaydı, ancak The Telegraph tarafından ilk kez bildirildiği üzere, geçen yıl gönderilen mesajların sonucu olarak görevinden alındı.

CHELSEA İÇİN SIRADA NE VAR? Chelsea, Crystal Palace'da bir Londra derbisiyle uluslararası aranın sona ermesinin ardından 1 Ekim'e kadar dinlenecek.

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