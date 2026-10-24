Xabi Alonso, Joao Pedro'nun antrenmanda sakatlanması nedeniyle Chelsea'nin cumartesi günü Tottenham ile oynayacağı Premier Lig maçında forma giyemeyeceğini doğruladı. Bu sezon ligde çıktığı 6 maçta 5 gol ve 3 asistle Chelsea'nin en öne çıkan oyuncusu olan Brezilyalı futbolcu, dizindeki sorunun boyutunu tam olarak belirlemek için ek tetkiklerden geçecek.

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Pedro, Chelsea'nin maç kadrosunda yok

Tottenham ile oynayacağı Londra derbisi öncesinde Chelsea'ye kötü haber geldi: Pedro, maç kadrosunda yer almadı. Sky Sports'a göre forvet oyuncusu, geçirdiği sakatlık nedeniyle kadro dışı kaldı. Kulübün sağlık ekibi sakatlığını değerlendiriyor.

Cuma günü antrenmanda görüntülenen Pedro'nun maçta oynayacak kadar hazır olmadığına karar verildi. Pedro'nun yokluğunda Alonso, Geovany Quenda'ya bu sezon Premier League'deki ilk 11'de başlama fırsatını verdi. Chelsea maça 13 puanla ligde dördüncü sırada çıktı.

Alonso, Pedro'nun antrenmanda sakatlandığını doğruladı

Alonso, sorunun Chelsea'nin maç öncesindeki son hazırlıkları sırasında ortaya çıktığını açıkladı. Yapılacak testlerin ardından sakatlığın ne kadar ciddi olduğunu öğrenebileceklerini de kabul etti.

Sky Sports'a konuşan Alonso, “Dün antrenmanda bir şey hissetti ve şu anda bir miktar sıvı var. Bu yüzden sakatlığın ne kadar ciddi olduğunu öğrenmek için bazı testler yapmamız gerekiyor. Hayal kırıklığı yaratıyor ama devam etmeliyiz” dedi. Bu sezon yalnızca altı lig maçında beş gol ve üç asist kaydeden Pedro'nun sakatlığı, Chelsea için büyük bir kayıp.

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Kalede sakatlanan Martinez'in yerini Penders aldı

Alonso'nun geçen hafta sonu Everton karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından yapmak zorunda kaldığı tek değişiklik Pedro değildi. Hill Dickinson Stadium'da yaşadığı çarpışmanın ardından sedyeyle sahadan çıkarılan ve çene kırığı nedeniyle başarılı bir ameliyat geçiren Emi Martinez'in yerine Mike Penders kadroya girdi.

Josh Acheampong, Maxence Lacroix ve Levi Colwill, Penders'ın önündeki savunma hattında yerlerini korudu. Tottenham ise son maçında Coventry City'yi 3-1 yenerek sezonun ilk galibiyetini almış ve derbiye altı puanla ligde 17. sırada çıkmıştı.

Pedro ve Chelsea'yi neler bekliyor?

Chelsea, önümüzdeki günlerde Pedro'nun test sonuçlarını endişeyle bekleyecek. Alonso, dizindeki sorunun hafif çıkmasını ve forvet oyuncusunun kısa sürede dönerek iyi formunu sürdürmesini umacak. Chelsea ise ilk dörtte kalmaya ve ülke kupalarında başarı elde etmeye çalışacak.