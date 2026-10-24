Roberto De Zerbi'nin çalıştırdığı Tottenham Hotspur, topa sahip olma üstünlüğü ve sağlam savunma düzeniyle Stamford Bridge'de 2-0'lık net bir galibiyet aldı. İlk yarı golsüz geçse de Tottenham'ın taktiksel sabrı, oyun ritmini bulmakta zorlanan ve maçı 10 kişi tamamlayan Chelsea'nin direncini sonunda kırdı.

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Stamford Bridge'deki taktik mücadelenin hikâyesi, kontrollü üstünlük ile rakibin hamlelerine tepki vermek zorunda kalmanın yarattığı hayal kırıklığıydı. Roberto De Zerbi, topa mümkün olduğunca fazla sahip olma hedefiyle sahaya çıktı. Chelsea'nin presini üzerine çekip kanat beklerinin arkasındaki boşluklardan yararlanmak istiyordu. Tottenham Hotspur, esnek bir oyun kurulumuyla topu güvenle dolaştırarak hem ev sahibi taraftarın hem de rakibinin enerjisini tüketmeyi, düşük topa sahip olma oranıyla savunma yapmanın sık sık beraberinde getirdiği yapısal yorgunluğu beklemeyi amaçladı.

Kilit oyuncusu Joao Pedro'dan yoksun olan Xabi Alonso ise karşı hamlelere dayalı bir strateji seçti. Chelsea, orta blokta sağlam kalmaya ve topu hızla ileri taşımaya odaklanarak Tottenham'ı geçiş hücumlarında yakalamayı umdu. Ancak topa yalnızca %32 oranında sahip olup onu uzun süre elinde tutamaması, Chelsea'yi uzun bir savunma mücadelesine zorladı. Bu da sonunda disiplinin bozulmasına ve maçın son bölümünde belirleyici iki golün yenmesine yol açtı.

Chelsea'nin taktik düzeni

Alonso, Tottenham'ın geniş alana yayılan kanat oyununa karşı sahanın enine savunma sağlaması için tasarlanmış bir 3-4-2-1 dizilişi kullandı. Maxence Lacroix, Levi Colwill ve Josh Acheampong'dan oluşan savunma üçlüsüne hattı sıkı tutma görevi verilirken, kanat bekleri Pedro Neto ve Jorrel Hato'nun uzun süreli baskı altında geriye çekilerek savunmayı beşlemesi beklendi. Chelsea'nin presi başlatma noktası genellikle orta saha çizgisiydi. Tottenham'ın stoperlerinin kendi aralarında top çevirmesine izin verdi ancak top Moises Caicedo'nun bulunduğu merkez koridora girdiğinde rakibe hızla müdahale etmeye çalıştı.

Chelsea, topa sahip olduğunda alışıldık akıcılığından uzaktı. Oyunu birbirine bağlayacak Joao Pedro olmayınca Cole Palmer ve Pedro Neto sık sık yalnız kaldı. Geriden oyun kurarken büyük ölçüde Morgan Rogers'a gönderilen uzun ve dikine toplara bel bağladı, ancak Tottenham'ın önde kurduğu savunma hattı ve agresif top kapmaları bu seçenekleri sınırladı. Rakibinin 639 pasına karşılık yalnızca 287 pas yapabilen Chelsea, maçın büyük bölümünü topun peşinde geçirdi. Maç ilerledikçe savunma yükü etkisini gösterdi ve soğukkanlılık kayboldu. Bunun sonucunda Cole Palmer 80. dakikada ikinci sarı kartını gördü; bu da Chelsea'nin taktik açıdan toparlanma umutlarını fiilen bitirdi.

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Tottenham Hotspur'un taktik düzeni

Roberto De Zerbi'nin 4-2-3-1 düzeni, pozisyon oyunu ve sabır açısından örnek niteliğindeydi. Sandro Tonali ile Mateus Fernandes'in oluşturduğu çift ön libero güvenli bir temel sağladı; böylece bekler öne çıkıp geniş alanlara açılabildi. Temel taktik, Chelsea'nin kanat beklerini öne çekip ardından oyunun yönünü hızla diğer kanada çevirmekti. Topa %68 oranında sahip olan Tottenham tempoyu belirledi ve yarı alanlardaki boşluklar ortaya çıkana kadar Chelsea'yi savunma bloğunu tekrar tekrar kaydırmaya zorladı.

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Tottenham'ın pres oyunu da aynı ölçüde incelikliydi. Düzensiz bir önde baskı yerine, Chelsea'nin Caicedo üzerinden geriden oyun kurmasını engelleyen, oyuncu odaklı ve koordineli bir sistem kullandı. Top kaybedildiğinde James Maddison ve Mohammed Kudus'un öncülük ettiği anlık karşı pres, Chelsea'nin etkili geçiş hücumları başlatmasını önledi. Bu saha hâkimiyeti sonunda ilk gole yol açan hatayı getirdi. Chelsea kalecisi Mike Penders'ın 77. dakikada talihsiz şekilde kendi kalesine attığı gol, uzun süreli baskının ve kale sahasına gönderilen tehlikeli bir topun doğrudan sonucuydu.

Taktik satranç

Belirleyici mücadele orta sahanın merkezinde yaşandı. De Zerbi'nin Marmoush, Maddison, Kudus ve Tel'den oluşan, hareketliliği yüksek hücum dörtlüsünü kullanma kararı, Chelsea'nin orta saha ikilisine karşı sürekli sayısal üstünlük yarattı. Caicedo yorulmadan çalışsa da Tottenham, üçüncü oyuncu koşularıyla hücum bölgesine girerken onu sık sık oyunun dışında bıraktı. Chelsea'nin topa yalnızca %32 oranında sahip olması, orta saha oyuncularının oyunu yönlendirmek yerine sürekli rakibin hamlelerine karşılık vermek zorunda kalması anlamına geliyordu. Aradaki fark hem sayısal hem de fizikseldi.

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Maçın gidişatını değiştiren an, taktiksel bir değişikliğin değil, biriken baskının sonucuydu. Penders'ın kendi kalesine attığı gol Chelsea'nin direncini kırdı. Ardından Palmer'ın ikinci sarı kartlık ihlali nedeniyle oyundan atılması, ev sahibini taktik açıdan çaresiz bıraktı. De Zerbi'nin ekibi disiplinini korudu, maçın iki takımın da sürekli hücum ettiği telaşlı bir mücadeleye dönüşmesine izin vermedi ve oyuncu üstünlüğünü kullanarak 87. dakikada Tel'in golüyle karşılaşmanın sonucunu belirledi.

Maç içindeki hamleler

De Zerbi oyuncu değişikliklerinde erken davrandı. İkinci yarının başlarında Maddison'ın yerine Conor Gallagher'ı oyuna alarak prese daha fazla sertlik ve taze enerji kattı. Ardından 65. dakikada Pedro Porro ve Dominic Solanke'nin birlikte oyuna girmesi maçın dinamiğini değiştirdi. Bu hamleler Tottenham'a ceza sahasında daha güçlü bir fiziksel varlık ve sağ kanattan daha etkili ortalar sağladı. Chelsea yorulmaya başlarken yapılan değişiklikler, Tottenham hücumunun yüksek temposunu korudu.

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Alonso, geçiş hücumlarına hız katmak için Marco Palestra ve Estevao'yu oyuna alarak bu hamlelere karşılık vermeye çalıştı. Ancak disiplin sorunları taktik planı bozdu. Palmer'ın kırmızı kartının ardından Chelsea, daha da fazla kontrol kaybetmesine neden olan geçici bir 4-4-1 düzenine geçmek zorunda kaldı. Danny Welbeck'in 88. dakikada oyuna alınması son bir riskti, ancak konuk ekibin daha iyi top dolaşımı ve orta sahadaki sayısal üstünlüğüyle taktik açıdan çoktan kazandığı maçın seyrini değiştirmek için fazla geçti.

Sonuçta Tottenham'ın taktik disiplini ve topa sahip olmaya dayalı oyun anlayışına bağlılığı Chelsea'yi yıprattı. De Zerbi, Chelsea'yi maçın üçte ikisi boyunca savunma yapmaya zorlayarak takımının son 15 dakikaya daha dinç ve soğukkanlı girmesini sağladı. Sürekli saha hâkimiyeti ve Chelsea'nin disiplininin bozulmasından yararlanılması, Tottenham'ın taktik üstünlüğünü 0-2'lik somut bir sonuca dönüştürmesini sağladı. Alonso ise hücum üretkenliğinin eksikliğinden ve rakibi karşısında tamamen yetersiz kalan orta sahasından yakınmak zorunda kaldı.