Premier Lig - Premier Lig Stamford Bridge

Voetbalzone, maçla ilgili bilmeniz gereken her şeyin yanı sıra TV yayınları ve çevrimiçi yayınlar hakkındaki tüm bilgileri içeren eksiksiz bir özet sunuyor.

Chelsea - Tottenham Hotspur yayını: TV kanalı ve çevrimiçi canlı yayınlar

Chelsea ve Tottenham Hotspur arasındaki bu Premier League maçı, aşağıdaki TV kanalı ve canlı yayın üzerinden canlı olarak izlenebilir. Şu anda seyahatte misiniz ve yine de maçı izlemek mi istiyorsunuz? Bir VPN ile, seyahat eden bir izleyici olarak normalde coğrafi olarak kısıtlanmış olan yayın hizmetlerine erişebilir ve maçı yurt dışından da takip edebilirsiniz.

Maçı [Viaplay](https://track.adtraction.com/t/t?a=1691232497&as=1790313322&t=2&tk=1) üzerinden canlı izleyin.

NordVPN ile her yerden nasıl izleyebilirsiniz

Yurt dışındaysanız, maçları her zamanki yayın hizmetiniz üzerinden izlemek için bir sanal özel ağ (VPN) kullanmanız gerekebilir. NordVPN gibi bir VPN ile, yayın izlerken güvenli bir çevrimiçi bağlantı kurabilirsiniz.

Takım haberleri ve kadrolar

Chelsea'de Gittens ve Estevao sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. Ev sahibi takımın tahmini kadrosu şu şekilde: Joergensen; Hato, Colwill, Fofana, Gusto; Cucurella, Fernandez, Caicedo; Santos, Palmer ve Pedro.

Tottenham, kadrosunda önemli eksikliklerle maça çıkıyor. Simons, Solanke, Vicario, Odobert, Kulusevski, Romero ve Kudus, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Spurs'un beklenen kadrosu şöyle: Kinsky; Porro, Van de Ven, Danso, Udogie; Kolo Muani, Tel, Palhinha, Bentancur, Gallagher ve Richarlison. Oyuncuların durumlarında herhangi bir değişiklik olması durumunda, bu bilgiler maçın başlama saatine en yakın zamanda güncellenecektir.

Son dönemdeki form durumu

Chelsea bu maça vasat bir formda yaklaşıyor. The Blues, son beş maçından sadece birini kazanırken, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. En son maç, Manchester City ile oynanan ve 1-0 kaybedilen FA Cup finaliydi. Bundan önce Chelsea, Premier League'de Liverpool ile 1-1 berabere kalmıştı, ancak Nottingham Forest'a karşı evinde aldığı 3-1'lik yenilgi, takımın kırılganlığını ortaya koydu. Tek umut ışığı, FA Cup'ta Leeds United'a karşı alınan 1-0'lık galibiyetti.

Tottenham, son beş lig maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyetle inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Spurs, Aston Villa'yı deplasmanda 2-1 ve Wolverhampton'ı 1-0 yendi, ancak daha önce Sunderland'a 1-0 yenildi. En son maç, Leeds United'da 1-1 berabere sonuçlandı.

Karşılaşmalar

Karşılaşmalarda Chelsea, son karşılaşmalarda üstünlük kurdu. Son beş Premier League maçında Chelsea dört galibiyet alırken, Tottenham bir galibiyet elde etti. En son maç, Kasım 2025'te Tottenham'ın sahasında Chelsea'nin 1-0 galibiyetiyle sonuçlandı. Daha önce, Aralık 2024'te Chelsea, White Hart Lane'de oynanan muhteşem bir maçta Spurs'u 4-3 mağlup etti ve bu da Blues'un bu serideki hücum gücünü vurguladı.

Puan durumu

Premier Lig sıralamasında Chelsea onuncu sırada yer alırken, Tottenham Hotspur on yedinci sırada bulunuyor. Chelsea için bu, Avrupa kupalarına katılma şansının hâlâ devam ettiği anlamına geliyor, ancak bu hedefi canlı tutmak için bu maçtan galibiyetle ayrılması şart.