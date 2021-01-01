Chelsea, Thomas Tuchel yönetiminde 12 maçtır yenilmiyor

İngiliz ekibinin başında henüz mağlubiyet yaşamayan Alman teknik adam, Atletico Madrid'e de yenilmezse Chelsea tarihine geçecek.

Chelsea'de kulübün efsane ismi Frank Lampard'ın teknik direktör olarak hayal kırıklığı yaratmasının ardından sezon ortasında göreve getirilen Alman çalıştırıcı Thomas Tuchel, Londra ekibinin başında çıktığı ilk 12 maçta da mağlubiyet yaşamadı. Henüz bileği bükülmeyen Tuchel, Chelsea tarihinin en iyi başlangıçlarından birine imza attı.

Chelsea'nin başında 10 lig, bir Şampiyonlar Ligi ve bir FA Cup maçına çına çıkan 47 yaşındaki Tuchel, bu karşılaşmalarda sekiz galibiyet ve dört beraberlik yaşadı.

Chelsea'deki ilk 12 maçında yenilmeyen Luiz Felipe Scolari'yi yakalayan Tuchel hafta içinde oynanacak Atletico Madrid karşılaşmasında da mağlup olmazsa Chelsea tarihinin göreve başladıktan sonra en uzun süre yenilmeyen teknik direktörü olarak kulüp tarihine geçecek.

Scolari sezonu tamamlayamamıştı

2008-2009 sezonunda Chelsea'yi çalıştıran Brezilyalı teknik direktör Luiz Felipe Scolari de ilk 12 maçta yenilmemiş ancak sezonun 13'üncü maçında Liverpool Stamford Bridge deplasmanından Xabi Alonso'nun golüyle 1-0 galip ayrılmıştı. Chelsea macerası beklenenden kısa süren Scolari, hatırlanacağı gibi sezonu tamamlayamış ve görevi Guus Hiddink'e devretmişti.

Mourinho gibi gol yemeyi unutturdu

Öte yandan Tuchel yönetiminde çıktığı 12 maçın 10'unda kalesini gole kapayan Chelsea'nin sağlam savunması da dikkat çeken bir diğer detay. Chelsea benzer bir başarıyı Jose Mourinho'nun takımdaki ilk sezonu olan 2004-2005 sezonunda da yakalamış ve Portekizli teknik adamın yönetimindeki ilk 12 maçın sadece ikisinde gol yemişti.

Golsüz beraberlikler dikkat çekiyor

Tuchel'in Chelsea'nin başında çıktığı 10 Premier Lig maçının üçü golsüz eşitlikle sona ererken, bu da dikkat çeken bir istatistik olarak öne çıktı. Chelsea'nin bir önceki teknik direktörü Frank Lampard yönetiminde çıktığı 57 lig Premier Lig karşılaşmasının sadece ikisi 0-0'lık eşitlikle tamamlanmıştı.

Tuchel ne dedi?

Leeds United maçının ardından gol atmak için yeterince fırsat bulduklarını söyleyen Tuchel şöyle konuştu:

"Gol atamayınca istediğiniz skorları elde edemiyorsunuz. İyi çalışmaya devam edip, rakip ceza sahasında topla buluştuğumuz bölümlerde daha etkili olmamız gerekiyor.

"Sahanın zemini pek iyi bir durumda değildi ve böyle zeminlerde iyi futbol oynamak kolay olmuyor.

"Son 20 dakikada daha etkili olmalıydık ama iyi fırsatlar yakaladığımızda bunları değerlendirmek için yorgunduk"