Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, Mike Penders'a tam destek verdi ve genç kalecinin Liverpool'a karşı oynanacak Carabao Kupası maçında yerini koruyacağını doğruladı. Bu karar, Belçikalı kalecinin Tottenham Hotspur'a karşı oynanan Londra derbisinde zor bir öğleden sonra geçirmesine rağmen geldi.

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Alonso, derbideki hatasının ardından Penders'a desteğini sürdürüyor

21 yaşındaki kaleci, Tottenham'a karşı alınan son 2-0'lık yenilgide Premier League'de ilk kez ilk 11'de başladığı maçta inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Birkaç önemli kurtarış yaptı ancak ikinci yarıdaki maliyetli hatası, konuk ekibin Stamford Bridge'de gol perdesini açmasına yol açtı. Kendi kalesine attığı golün ardından gelen eleştirilere rağmen Alonso, genç oyuncusunu korumaya ve gelişiminin çok konuşulan tek bir hata yüzünden sekteye uğramamasını sağlamaya kararlı. İspanyol teknik adam, özellikle Chelsea kadar yüksek beklentilere sahip bir kulüpte A takıma adım atan her oyuncunun üst düzey futbolun iyi ve kötü yanlarını yaşamasının gerekli olduğuna inanıyor.

Alonso, kulübün resmî internet sitesine yaptığı açıklamada, “Bu işin bir parçası. Hatalarla başa çıkmanız gerekir. Mike'a güvenmeye devam ediyoruz ve Liverpool'a karşı kalede o olacak” dedi.

Stamford Bridge'deki yenilgiye ortak sorumluluk yaklaşımı

Tottenham yenilgisini kabullenmek Chelsea için zordu ancak Alonso, sonucu bireysel değil, takımın ortak başarısızlığı olarak değerlendirdi. Penders'ın bir sonraki maçta ilk 11'de yer alacağını doğrulayan teknik adam, Batı Londra'da oluşturmaya çalıştığı kültüre ilişkin güçlü bir mesaj verdi. Oyuncularından, İngiltere'nin en üst ligine henüz alışmaya çalışan takım arkadaşlarının yanında durmalarını bekliyor.

Teknik adam, Tottenham maçının sonucunu köklü değişiklikler yapmak için bir gerekçe olarak değil, tüm takım için bir ders olarak görüyor. Alonso, “Birlikte kazanır, birlikte kaybederiz. Hatalarla başa çıkmak, benim de herkesin de işinin bir parçası” diye ekledi.

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Genç yıldızlar maç oynayarak öğreniyor

Tottenham karşısında önemli bir fırsat verilen tek genç oyuncu Penders değildi. Geovany Quenda da baskının yüksek olduğu Londra derbisinde forma giydi. Alonso, Quenda ve Penders gibi oyuncular için bu maçların, antrenman sahasında yaşanamayacak kadar yoğun bir öğrenme süreci olduğunu kabul etti. Teknik adam, bu yeteneklerin hızla toparlanabilmesi için gerekli ortamı sağlamaya odaklanıyor.

Alonso, “Mike'ı ve Geo'yu (Quenda) destekliyoruz. İkisi de ilk [Premier League] maçlarına ilk 11'de başlayan oyuncular. Daha iyisini yapabileceğini kanıtlamak isteyecek ve bizim de bunu göstermemiz gerekiyor” dedi.

Odak Carabao Kupası sınavına çevrildi

Yaklaşan Liverpool maçı, Chelsea'ye yeniden ivme kazanmak için mükemmel bir fırsat sunuyor. Penders'ın ilk 11'de başlayacağı doğrulanırken gözler, genç kalecinin Premier League'in seçkin takımlarından biriyle daha karşılaşmanın baskısıyla nasıl başa çıkacağına çevrilecek. Alonso, Belçikalı kalecinin mental dayanıklılığına büyük değer veriyor ve Carabao Kupası mücadelesinin, ışıklar altında gerçek yeteneklerini sergilemesi için ideal bir sahne olduğuna inanıyor.