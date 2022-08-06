Alman menajer, Belçikalı oyuncunun formasını kimsenin istemediğinin altını çizdi.

Chelsea menajeri Thomas Tuchel, oyuncularının Romelu Lukaku'nun 9 numaralı formasının "lanetli" olduğunu düşündüklerini ve bu nedenle, o numarayı giymek istemediklerini itiraf etti.

Romelu Lukaku'nun Inter'e gitmesinin ardından 9 numaralı forma şu anda boş ve Belçikalı yıldız, Stamford Bridge'deki beklentileri karşılamak için mücadele etmiş, ancak başarılı olamamıştı.

Lukuka, Chelsea'ye 136 milyon Dolar'lık bir anlaşmayla döndü ve 12 aydan kısa bir süre sonra Londra'da beklenen etkiyi yaratamadığı için yeniden San Siro'nun yolunu tuttu.

Belçikalının mücadelesi, Chelsea'nin 9 numaralı formasını giyerken gol bulmakta zorlanan Fernando Torres, Radamel Falcao, Alvaro Morata ve Gonzalo Higuain gibi yıldız golcülerinkine benzedi ve iyi bir sonuç vermedi.

Tuchel Ne Dedi?

Alman menajer, bu konuyu açtı ve Belçikalı forvetin haziran ayında kulüpten ayrıldığından beri Lukaku'nun formasını alan kimsenin olmadığını belirtti.

"Lanetli... İnsanlar bana onun lanetli olduğunu söylüyor. Taktik nedenlerle o numarayı bırakmamız söz konusu değil.

“Ancak, 9 numaraya büyük bir talep yoktu. Oyuncular bazen sayıları değiştirmek istiyor, ama şaşırtıcı bir şekilde kimse ona dokunmak istemiyor.

"Kulüpteki neredeyse herkes, bana o numaranın uğursuz olduğundan bahsediyor.

"9 numaralı formayı giyip gol atamayan isimleri bir bir sayıyorlar ve o numaraya asla dokunmak istemiyorlar."

Chelsea bir forvet daha alacak mı?

Tuchel'e, Chelsea'nin yaz transfer döneminde bir forvet daha alıp almayacağı sorulurken Maviler'in, Barcelona'dan Pierre-Emerick Aubameyang'la ilgilendiğine dair spekülasyonlar hakkında çok az bilgi verdi.

"Görelim ve nasıl olacağına hep birlikte bakalım. 9 numaranın bu lanetini görüyoruz.

"Benim de batıl inancım var, oyuncuların neden buna dokunmadığını ve başka tercihleri ​​olduğunu anlayabiliyorum.

"Ceza sahasında biraz daha fazla oyuncuya sahip olmak için daha fazla hücum pozisyonları oluşturmak bizim sorumluluğumuzda.

"Ama Raheem'in bize çok yardımcı olacağını düşünüyorum ve genel olarak her şey iyi gidiyor."

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