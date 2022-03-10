Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Londra ekibiyle olan kontratının son aylarına giren Danimarkalı stoper Andras Christensen'in Barcelona'ya transfer olmasına şaşırmayacağını söyledi.

Oyuncusunun performansından memnun olduğunu dille getiren Alman teknik direktör, Chelsea'nin Christensen'i tutması gerektiğini söyledi.

Ne söylendi?

"Barcelona ile anlaşmasına şaşırmadım. Nedenlerinin farkındayım ve bu istemediğimiz bir durumdu. Bizim için çok önemli bir oyuncuydu ve kontratının sona eriyor olmasından faydalandı.

" Yaptığı tercihten memnun değiliz ama biz beğensek de beğenmesek de bunu yapmaya hakkı var. Andreas bu noktaya Chelsea akademisinden geldi ve burada kalmak için birçok nedene sahip ama bunun kararını verecek olan kişi ben değilim.

"Chelsea'nin ona yeterince cazip bir teklif yaptığını düşünüyorum. Bugünlerde oyuncular kontratları sona erdiğinde kulüplerin ödemesinin mümkün olmadığı ücretler talep ediyor. Eğer bu talepleri kabul ederseniz bu durum diğer oyuncuları olumsuz etkiler.

"Chelsea'nin bu gibi durumlar için belli bir politikası var ve bana göre bu politikanın dışına çıkmamız bize zarar verir"

Rüdiger de ayrılabilir

Bu sezon Chelsea formasıyla 24 karşılaşmaya çıkan 25 yaşındaki savunma oyuncusu takımının geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasında önemli bir rol oynamıştı. Christensen'in yanı sıra Antonio Rüdiger ile de sözleşmesi sona erecek olan Chelsea'nin iki yıldız konusunda vereceği karar büyük bir merakla bekleniyor.

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