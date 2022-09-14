Chelsea Teknik Direktörü Graham Potter: "Şampiyonlar Ligi deneyimim yok ama Galatasaray ile fantastik bir deneyim yaşadım"

Chelsea'de Thomas Tuchel ile yolların ayrılmasının ardından Londra ekibinin başına geçen İngiliz teknik direktör Graham Potter, yeni takımıyla ilk maçına çıkmadan önce kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi sınavı için heyecanlı olduğunu söyledi.
Chelsea ile ilk maçına Stamford Bridge'de Salzburg karşısına çıkacak olan Potter, kariyerindeki önemli maçlara değinirken Östersund'un başında olduğu dönemde Galatasaray ile karşılaşmalarına değindi.
Potter ne söyledi?
"Daha önce bir Şampiyonlar Ligi maçı deneyimi yaşamadım ama bunun için iyi bir zamanlama olduğuna inanıyorum. Şu ana kadar Şampiyonlar Ligi'ni sadece bir futbolsever olarak takip ettim ama Östersund ile Avrupa Ligi deneyimi yaşamıştım. Galatasaray'ı elemeyi başarmıştık ve fantastik bir deneyimdi. Nereden başlarsak başlayalım harika olacağına eminim ve bence Salzburg maçı bizim için güzel bir fırsat. Burada kulübün geleneğine, kalitesine, büyüklüğüne ve hırsına baktığınızda Brighton'da yaşadığımdan tamamen farklı bir meydan okuma ile karşı karşıya olduğumu anlayacaksınız. Orada üç harika yıl geçirdim ve şimdi Chelsea yönetimine bana güvendikleri için teşekkür etmeliyim"
Ne olmuştu?
Östersund'un başında olduğu dönemde UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Galatasaray'ın rakibi olan Potter, İsveç'te oynanan maçta takımının 2-0 kazanmasını sağlamış, Igor Tudor yönetimindeki sarı-kırmızılı takımla oynanan rövanş karşılaşması ise 1-1 bitince Östersund adını Avrupa Ligi'nde gruplara yazdırarak, Potter'ın kariyeri adına önemli bir başarı yakalamıştı.