İtalyan teknik direktör, takımının taraftarlarının çektiği sıkıntıyı açıklıyor

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Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, kulübün Premier Lig'de karşı karşıya kaldığı 115 mali suçlama dosyasının yansımaları nedeniyle takım taraftarlarının belki de futbolculardan ve teknik ekipten daha fazla acı çektiğini söyledi. Maresca'nın bu açıklaması, City'nin pazar günü Anfield'da Liverpool'u 3-0 yenmesinin ardından geldi.

Liverpool taraftarları, kulübün ligin mali kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle suçlu bulunmasının ardından olası cezalara dair spekülasyonlar sürerken, City futbolcularını yuhalamalar ve "Küme düşün, küme düşün!" tezahüratlarıyla karşıladı.

Kulüp herhangi bir usulsüzlük yaptığını reddetti ve kararı temyize taşıdı. Liverpool karşısında alınan galibiyet, Manchester City'nin Premier Lig'deki kusursuz başlangıcını korumasını sağladı ve bugün, çarşamba günü kendi sahasında Paris Saint-Germain ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde zirvede üç puan öne geçmelerini getirdi.

Maresca, Fransız kulübüyle karşılaşma öncesinde şunları söyledi: "Sahada çok mutlu olduktan sonra taraftarlarımızla keyifli bir zaman geçirdik. Bu süreç belki de taraftarlarımız için futbolculardan ya da benden daha zor oldu."

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Maresca, Reuters'a göre sözlerini şöyle sürdürdü: "Durum daha karmaşık, çünkü ben bir Arsenal ya da Manchester United taraftarı olsam ve sen de Manchester City taraftarı olsan, sana 'Dostum, sen hilekârsın' ya da benzeri bir şey söyleyebilirdim. Dolayısıyla bu, onlar için belki daha zor oldu."

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Maresca ayrıca City'nin Anfield'da sahada yaptığı kutlamalara yönelen eleştirilere de yanıt verdi. İtalyan teknik direktör, bazı basın organlarının ve rakip taraftarların, rakiplerine karşı alınan büyük bir galibiyetin tadını çıkarmalarını neden sorguladığını anlayamadığını söyledi.