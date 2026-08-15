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Chelsea v Real Sociedad - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

Çeviri:

Chelsea taraftarları, Real Madrid ve City yüzünden yıldızlarına saldırdı

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Arjantinli, ayrılma isteğine işaret etti

Arjantinli Enzo Fernandez, bugün cumartesi günü Chelsea'nin Real Sociedad karşısında (3-1) kazandığı hazırlık maçında bir kısım Chelsea taraftarının ıslıklarına maruz kaldı. "Stamford Bridge" sahasında oynanan bu karşılaşma, takımın yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçıydı.

Fernandez, sahadan ayrılmadan önce kaptanlık pazubandını kendisine teslim eden Reece James'in yerine 64. dakikada oyuna girdi.

Ancak Fransız "RMC" kanalına göre, Arjantinli orta saha oyuncusunun oyuna girişi taraftarların bir bölümünün ıslıklarıyla karşılandı. Üstelik bu, Arjantin'in İspanya'ya (1-0) kaybettiği final maçının ardından Dünya Kupası'ndan dönüşü sonrası Fernandez'in Chelsea ile ilk maçıydı.

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Buna karşılık, Chelsea taraftarlarının bir başka grubu, oyuna girişinde Fernandez'i alkışlayarak karşılamaya özen gösterdi. Maç ilerledikçe ıslıkların şiddeti de giderek azaldı.

"Sky Sports" kanalına göre, taraftarların tepkisi sonunda "Oh, Enzo Fernandez" tezahüratına dönüştü.

Fernandez'e yapılan bu olumsuz karşılamanın arka planında, oyuncuyu bu yaz kulüpten ayrılma isteğinden dolayı, özellikle de takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başaramamasının ardından suçlayan bazı Chelsea taraftarlarının öfkesi yatıyordu.

Fernandez, bu yaz erken bir dönemde, bir gün Real Madrid için oynamak istediğini söylemesinin ardından tartışma yaratmıştı; bu açıklamalar oyuncunun iki maçta takım dışı bırakılmasına yol açmıştı.

Son günlerde ise Rodri'nin Barcelona'ya gitme olasılığı gündemdeyken Manchester City de Fernandez'e olan ilgi hattına girdi. Öte yandan oyuncunun Chelsea'deki eski teknik direktörü Enzo Maresca, onun yeteneklerinin en büyük hayranlarından biri olarak öne çıkıyor.

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