Chelsea taraftarları, Tottenham maçından sonra Anthony Taylor'ın hakemlikten ihraç edilmesi için imza kampanyası başlattı.

Premier Lig’in 2. haftasında, Chelsea ile Tottenham 2-2 berabere kaldı.

Stamford Bridge’de oynanan Londra derbisi akıllara teknik direktörler Thomas Tuchel ve Antonio Conte'nin yaşadığı gerginlikle kazındı. Hakem, Anthony Taylor yaşananlardan sonra iki teknik direktör için de kırmızı kartını çıkardı.

Chelsea taraftarı ise maçın hakemi Anthony Taylor'a oldukça öfkeli.

33.881 imza

Taraftarlar change.org’da Taylor’ın bir daha Chelsea maçında hakemlik yapmaması için imza kampanyası başlattı.

Kampanya başlatıldıktan kısa bir süre imza sayısı 10.000'i geçti.

Şu an kampanya 33.881 kişilik imzaya ulaşmış durumda.

Kampanyayı başlatan taraftar açıklamasında, “Anthony Taylor, Chelsea’nin maçlarını yıllarca yönetti. Taylor’ın Chelsea’ye karşı bir gündemi var. Bir daha Chelsea maçlarında hakemlik yapması yasaklanmalı.” dedi.

Change.org

Tuchel: "Sadece taraftar değil tüm soyunma odası böyle düşünüyor."

Taraftar, Stamford Bridge’deki karşılaşmada Tottenham’ın her iki golünün de hatalı karar olduğunu iddia etti ve hakem için “Kane’nin golünden önce, Tottenham defans oyuncusu Cristian Romero, Chelsea’den Cucurella’nın saçını çekiştirdi.” gibi diğer şikayetler de sıraladı.

Tuchel ise hakem konusunda taraftarlara katıldığını belirterek: “Sizi temin ederim ki sadece taraftarlar değil, tüm soyunma odası böyle düşünüyor. İlk golün nasıl faul olmadığını ya da oyuncunun saçından nasıl çekilebildiğini anlamıyorum.” açıklamasını yaptı.