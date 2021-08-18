Bir Chelsea taraftarı, Stamford Bridge’de kulübünün Alman oyuncuyu göndermesi için anons yaptı.

2020-21 sezonunun öncesinde RB Leipzig’den transfer edilen Timo Werner, her ne kadar Thomas Tuchel’in planlarının önemli bir parçası olsa da kaçırdığı goller nedeniyle taraftarlar tarafından tam anlamıyla kabul görememişti.

Seyircilere açık düzenlenen Stamford Bridge’deki antrenmanda ise bir taraftar, Alman golcüye olan tepkisini ilginç bir şekilde dile getirdi.

Neler yaşandı?

Stamford Bridge’deki anons sisteminin kontrolünü bir şekilde ele geçiren Chelsea taraftarı, “Werner’i kulüpten gönderin!” dedi.

Bunun üzerine taraftarlar arasında da gerginlik yaşandı. Bir başka taraftar: “Sen kimsin ki, asıl sen git!” diye karşılık verdi.

this woman is a legend. disgruntled Chelsea fan says 'get Werner out the club,' on the live mic at open training at Stamford Bridge and another fan defends the German telling the fan, 'YOU get out. who are you?' pic.twitter.com/hRctBcYDge — amadí (@amadoit__) August 18, 2021

Werner’in kariyerinden notlar

Chelsea taraftarlarıyla yıldızı barışmayan Timo Werner, geride bıraktığımız sezonda hem Frank Lampard hem de Thomas Tuchel tarafından fazlasıyla tercih edilmişti.

Geride bıraktığımız sezonda tüm kulvarlarda Chelsea formasını 52 kez terleten Alman golcü, 52 karşılaşmada görev almış ve 12 gol 11 asistlik bir performansa imza atmıştı.

Werner, Almanya’daki son sezonunda ise gol yollarında oldukça etkili bir istatistiğe sahipti. 2019-20 sezonunda 45 maçta görev yapan oyuncu, 34 gol 12 asistlik bir performans ortaya koymuştu.

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