Wesley Fofana’nın Chelsea taraftarıyla ilişkisi, savunmacının cuma günü Nottingham Forest maçında kendi taraftarının tepkisini çekmesinin ardından kopma noktasına gelmiş görünüyor. Tartışmalı bir röportajın yayımlanmasının ardından Fransız oyuncu, City Ground’da maç boyunca yuhalandı ve kendisine “Burada istenmiyorsun” diye tezahürat yapıldı.

Reklam

Deplasman taraftarının hedefinde Fofana vardı

Chelsea’nin cuma akşamı Nottingham Forest ile oynadığı Premier Lig maçında Fofana için ortam giderek gerginleşti. 25 yaşındaki oyuncunun topla her buluşması, deplasmandaki Chelsea taraftarının duyulabilir tepkisiyle karşılandı. Taraftarlar, oyuncunun sahada kaldığı süre boyunca hoşnutsuzluklarını açıkça gösterdi.

Bu tepki, Fransız YouTuber Zach Nani ile kulüpten izin alınmadan yapılan iki saatlik söyleşinin yayımlanmasının ardından geldi. Röportaj, Chelsea camiasında büyük yankı uyandırdı. Taraftarlar özellikle savunmacının son dönemdeki başarısızlıkları hafife alıyor gibi göründüğü bölümlere öfkelendi. Bu da oyuncuyla maça gelen taraftarlar arasındaki kopuşu belirginleştirdi.

Tepkilerin odağında, Batı Londra kulübünün onay vermediği röportajın zamanlaması ve içeriği vardı. Fofana’nın kayıtta, geçen ay Liverpool’a penaltı atışları sonucunda kaybettikleri Carabao Kupası maçında kaçırdığı penaltı hakkında şaka yapıyor gibi göründüğü bildirildi. Turnuvanın önemi göz önüne alındığında, sözlerinin hafif tonu, zorlu bir sonuç serisinin etkisini hâlâ hisseden taraftarları rahatsız etti.

Fofana kendi kulübünün taraftarları tarafından yuhalanıyor. Saha dışındaki davranışlarına yönelik biriken hoşnutsuzluk, bu gelişmelerin ardından Nottinghamshire’daki maçta açığa çıktı.

Reklam Reklam

Teknik direktörün açıklaması ve savunmadaki sıkıntılar

Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, maç öncesinde kulüp içindeki gerilimi yatıştırmaya çalıştı ve Fransız stoperin yaptıklarından pişmanlık duyduğunu doğruladı. İspanyol teknik adam, oyuncunun özür dilediğini belirterek “Bu tekrarlanmayacak” dedi. Ancak bu sözler tribündeki taraftarları yatıştırmaya yetmedi.

Related Topics

Fofana’nın sahadaki performansı da gerilimi artırdı. Savunmacı için gece kötü geçti. Igor Jesus’un etkileyici bir voleyle Forest’ı erken öne geçirmesinin ardından Fofana, Liam Delap’a yaptığı faulle penaltıya sebep oldu. Morgan Gibbs-White penaltıyı gole çevirerek ev sahibinin farkı ikiye çıkarmasını sağladı.

Emmanuel Emegha’nın Chelsea’ye bir umut ışığı yakmasından kısa süre sonra Fofana, 56. dakikada oyundan alındı ve yerine Levi Colwill girdi. Ancak olan olmuştu. Gibbs-White, sonunda ev sahibine 3-2’lik galibiyeti getirdi.

Reklam

Kişisel itiraflar ve ruh sağlığı

Fofana, tartışmalı röportajda Londra’ya taşındığından beri yaşadığı zorlukları açıkça anlattı. Fiziksel ve zihinsel olarak toparlanmadan önce futbol nedeniyle “mutlu olduğundan çok mutsuz olduğu” bir noktaya geldiğini kabul etti. Savunmacı, Liverpool’a karşı penaltı atışlarında atış kullanma kararını da açıklamaya çalıştı. O sırada sahadaki deneyimli oyunculardan biri olarak sorumluluk alması gerektiğini hissettiğini söyledi.

YouTuber Zach Nani ise daha sonra oyuncuyu savundu. Nani, Fofana’nın konuşmaları sırasında “açıkça” mutlu olmadığını ve takıma yardımcı olmak için bireysel performansını geliştirmesi gerektiği konusunda dürüst davrandığını ileri sürdü.

Reklam

2022’de Leicester City’den 75 milyon sterlinlik transferle gelen savunmacı, şu anda kulübün en yüksek kazanan oyuncularından biri. Buna karşın, 11 maçta 20’den fazla gol yiyen savunma hattındaki yeri yoğun biçimde sorgulanıyor. Bu son yenilgi, Leeds United’a karşı alınan ağır 4-1’lik iç saha mağlubiyeti de dahil olmak üzere son dört maçının üçünü kaybeden Alonso’nun takımı için endişe verici bir gidişata işaret ediyor.