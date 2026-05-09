Liverpool, Cumartesi öğleden sonra evinde Chelsea'yi yenmeyi başaramadı. Ryan Gravenberch'in muhteşem golüyle Arne Slot'un takımı umut verici bir başlangıç yaptı, ancak doksan dakikanın sonunda skor 1-1 olarak belirlendi. Böylece Liverpool için Şampiyonlar Ligi bileti henüz tam olarak garantilenmiş değil; Chelsea ise üst üste altı mağlubiyetin ardından bir puanı sevinçle karşıladı.

Anfield'da beş Hollandalı oyuncu ilk on birde yer aldı. Liverpool'da Arne Slot, Virgil van Dijk, Gravenberch, Cody Gakpo ve Jeremie Frimpong'a ilk on birde yer verirken, Chelsea'de Jorrel Hato ilk on birde sahaya çıktı.

The Reds maça harika başladı ve çok hızlı bir şekilde öne geçti. Maçın yıldızı Rio Ngumoha'nın akıllı pasının ardından Gravenberch, ceza sahası kenarından topu üst köşeye muhteşem bir vuruşla gönderdi: 1-0. Hemen ardından Van Dijk ikinci golü atmak için büyük bir fırsat yakaladı, ancak tamamen boş pozisyonda topu üstten dışarı attı.

Ardından maçın gidişatı tamamen değişti: Chelsea üstünlüğü ele geçirdi ve Marc Cucurella ile birkaç kez tehlikeli pozisyonlar yarattı. Beraberlik havada asılı duruyordu ve 35. dakikada gol geldi. Enzo Fernández'in serbest vuruşu herkesin gözünden kaçtı ve Giorgi Mamardashvili'yi şaşırttı: 1-1.

Chelsea daha fazlasını yapabileceğini hissetti ve devre arasından hemen sonra öne geçeceğini sandı, ancak Cole Palmer'ın golü ofsayt nedeniyle iptal edildi. Diğer tarafta ise Curtis Jones'a da aynı şey oldu.

İkinci yarı ilerledikçe Chelsea'nin hücumu giderek zayıfladı ve bu da Liverpool'un daha fazla gol şansı yakalamasına neden oldu. Dominik Szoboszlai topu direğe sertçe vurdu ve Van Dijk'ın kafa vuruşu üst direğe çarptı.

Maçın son dakikalarında her iki takım da galibiyet için mücadele etti, ancak başka gol atılamadı. Böylece Chelsea, Premier Lig’deki dramatik serisine son verdi ve 4 Mart’tan bu yana ilk puanını aldı. Liverpool ise sezonun sonuna doğru ilerliyor ve Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkını henüz yüzde yüz garantilemedi.