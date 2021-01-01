Chelsea, Süper Lig'den çekiliyor mu? Takım otobüsünün önü kesildi

Avrupa Süper Ligi'nin 12 kurucusundan biri olan Chelsea, turnuvadan çekilme kararı alabilir.

12 Avrupa kulübü, UEFA ile yaşanan finansal anlaşmazlıklar sonrası Avrupa Süper Ligi'ni kurdu.

Avrupa Süper Ligi'nin kurucu kulüplerinden biri de İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea olmuştu. Maviler'in taraftarları takımlarının UEFA organizasyonlarından ayrılarak, Avrupa Süper Ligi'ne katılma kararına karşı sert tepki gösterdi.

Goal'ün edindiği bilgilere göre, İngiliz ekibi taraftarlarının bu sert tepkisinin üzerine Avrupa Süper Ligi'nden çekilmeyi ciddi ciddi düşünmeye başladı.

Londra ekibi, turnuvadan çekilmek için gerekli olan belgeleri hazırlayıp, Avrupa Süper Ligi'ne sunacak.

Chelsea'nin ardından başka takımlar da Avrupa Süper Ligi'nden ayrılma kararı alabilir.

Taraftarlar takım otobüsünü stada sokmadı

İngltere Premier Ligi'nde Chelsea bu akşam Stamford Bridge'de Birghton'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesi stadyuma gelen takım otobüsünün önü Chelsae taraftarları tarafından kesildi.

Bunun üzerine Chelsea Teknik ve Performans Danışmanı Petr Cech otobüsten inerek taraftarlarla konuştu. Efsane kaleci burada Chelsea'ye gönül veren taraftarlara seslendi.

"Sizleri anlıyorum ama lütfen bize zaman verin. Otobüsün stadyuma girmesine geçmesine izin verin."

Cech taraftarlara bu konuşmaları yaparken bazı taraftarların ona tepki göstererek 'hain' diye seslendiği duyuldu.

Yaşanan bu olayın ardından taraftarlar takım otobüsünün stadyuma girmesine izin verdi.

Altı Premier Lig ekibinin Avrupa Süper Ligi'ne katılma kararı almasının ardından diğer 14 Premier Lig takımı bir toplantı yaparak alınan bu kararı kınamıştı.