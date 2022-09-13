NE OLDU? Brezilyalı forvet şimdi İngiliz futbolunda, yaz transfer döneminde 85 milyon £ (98 milyon $) değerinde Manchester United'a katıldı.

Ancak, bir süredir Premier Lig'de oynaması için yakın takipteydi.

Brezilyalı efsane Ronaldo Lima gibi Güney Amerikalı yıldızların Avrupa futboluna kazandırılmasına yardımcı olan De Visser, Antony'nin Sao Paulo'dayken potansiyeline görmüştü.

Onun, Hollanda'da Ajax'ı Old Trafford'a geçmek için bir basamak olarak kullandığına da şahit oldu.

NE DEDİLER: De Visser, 2020'de Antony'in Chelsea transferi hakkında Voetbal Nieuws'a şunları söyledi:

"Hans van der Zee [Ajax eski scout] ile birlikte onu ilk kez Brezilya'nın genç takımlarında gördük ve ikimiz de ondan büyülendik.

"Bu birkaç yıl önceydi, Ajax'a gitmeden hemen önceydi. Bir ara adım atması gerektiğini düşündüm ve ardından Hans, Ajax'ı önerdi. Sonra onu Ajax'tan nasıl olsa alırız diye düşündük.

“Onu elde edemedik, onu isterdim. O, sırtında zehir olan bir çocuk. Bazen çizgiyi aşıyor, ama o harika bir oyuncu."

DAHA BÜYÜK RESİM: Antony, Amsterdam'da iki verimli yıl geçirdi ve Ajax'ın arka arkaya Eredivisie şampiyonluğu kazandığı sezonlarda 82 maçta 25 gol kaydetti.

DAHA FAZLASI: Arsenal'e karşı kaydettiği ilk golle İngiltere'de şimdiden bir etki yarattı ve Cristiano Ronaldo'yu Old Trafford'da yedek kulübesine hapsedecek gibi görünüyor.

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