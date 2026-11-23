Leeds United'a evinde 4-1 yenilmesinin ardından Stamford Bridge'deki taraftarların sert tepkisiyle karşılaşan Xabi Alonso, Chelsea'deki ilk büyük krizini yaşıyor. Artan huzursuzluğa rağmen Chelsea yönetimi, İspanyol teknik direktörün kısa vadeli geleceği hakkında kesin kararını verdi.

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Chelsea yönetimi, Leeds karşısındaki ağır yenilginin ardından acele etmiyor

Cumartesi günü ezeli rakibi Leeds'e 4-1 yenilen Chelsea , konuk ekibin Batı Londra'da Premier League galibiyeti için 27 yıllık bekleyişine son vermesine engel olamadı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte tepkilerini dile getiren taraftarların yuhalamaları statta yankılandı.

Bu sonuç, Chelsea'nin ligdeki son dört maçında üçüncü kez yenilmesi anlamına geldi. Orta sıralarda kalan takımın özgüveni de sarsıldı. Alonso'nun ekibi, 11 maçta 20 gol yerken toplam beş yenilgi aldı.

Ancak Mail Sport'a göre kulüp yöneticileri, 44 yaşındaki teknik direktörü görevden almak için acele etmeyecek. Alonso'nun göreve gelişinin ardından yaşanan olumlu dönem aniden sona erse de yönetim, görev süresinin bu kadar başında onu göndermek istemiyor.

Chelsea yönetimi, yazın kadrosuna kattığı Alonso'ya neden destek veriyor?

Alonso'yu bu yaz Chelsea'ye getirmek büyük bir başarı olarak görülüyordu. Chelsea, eski Real Madrid teknik direktörüyle anlaşmak için Liverpool ve Manchester City'yi geride bıraktı. İki rakibi de ayrılacak teknik direktörlerinin yerine geçecek isimleri arıyordu.

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Yapılan büyük yatırım, özellikle de Avrupa kupalarında mücadele edilmeyecek olması, şampiyonluk beklentilerini artırdı. Sonuçlar kötüleşse de Alonso, görevde yalnızca birkaç ay kalabilen selefleri Graham Potter ve Liam Rosenior'ı kısa sürede bunaltan yoğun baskıyla henüz karşı karşıya değil.

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Lavia: Chelsea soyunma odası paniğe kapılmayacak

Romeo Lavia, takımın evinde maçın kontrolünü kaybetmesinin ardından yaşadığı hayal kırıklığını kabul etti. Lavia, kulübün resmî internet sitesine yaptığı açıklamada, "Herkes çok öfkeli ve hayal kırıklığına uğramış durumda. Kendi evinizde bir maçı asla böyle bitirmek istemezsiniz. Yapmamamız gereken bir anda rakibin yeniden maça ortak olmasına izin verdik. Bunu analiz edip daha iyi hâle geleceğiz" dedi.

Buna rağmen Lavia, oyuncuların Alonso'nun planına bağlı kaldığını vurguladı. "Kazandığımızda da kaybettiğimizde de ne olursa olsun bunun bir süreç olduğunu hep söyledik" diye ekledi. "Bu tür sonuçlar dünyanın sonuymuş gibi hissettiriyor ama şimdi alarm verip panik zamanı geldi demeyeceğiz. Kesinlikle hayır. Takım olarak kendimize çok güveniyoruz. Nereye ulaşmak istediğimizi biliyoruz."

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Lavia, bu yenilginin takımı hemen karşılık vermeye teşvik edeceğine de inanıyor: "Bu canımızı yakıyor. Takımın tepki vermesi için de canımızı yakması gerekiyor. Bu, cuma günkü bir sonraki maçta bize kesinlikle yardımcı olacak."

Cuma günkü maç, telafi için ilk fırsat

Chelsea'nin, cuma akşamı Nottingham Forest'ın stadı City Ground'a yapacağı ziyaret öncesinde savunmadaki hatalarını düşünmek için fazla zamanı yok. Leeds'in yeniden maça ortak olmasına yol açan hataları gidermek, sarsılan özgüveni yeniden kazandırmaya çalışan Alonso'nun önceliği olacak.

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Yönetim şimdilik Alonso'ya zaman tanırken oyuncuların öfkelerini deplasmanda daha iyi bir performansa dönüştürmesi gerekiyor. Alonso'nun artan huzursuzluğu yatıştırabilmesi için Forest karşısında güçlü bir tepki verilmesi büyük önem taşıyor.