Chelsea, Southampton deplasmanında dört golle güldü: 1-4

Maviler, Frank Lampard yönetiminde Premier Lig'de ilk kez iki maç üst üste kazandı.

, Premier Lig'in 8. haftasında 'ı 4-1 yenerek bu sezonki dördüncü galibiyetini aldı.

Frank Lampard yönetiminde ilk kez üst üste iki lig maçından galip ayrılan Maviler'in gollerini 17. dakikada Abraham, 24. dakikada Mount, 40. dakikada Kante ve 89. dakikada Batshuayi kaydetti.

Ev sahibi Southampton'ın tek golünü ise 30. dakikada Ings attı.

Chelsea'nin genç golcüsü Abraham, bu maçta da fileleri havalandırarak bu sezon Premier Lig'deki gol sayısını 7'ye yükseltti.

22 yaşındaki oyuncui bu sezon çıktığı 11 maçta 8 kez gol sevinci yaşadı.

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Chelsea, bu galibiyetle puanını 14'e yükseltti ve altıncı sıraya tırmandı. Üst üste üçüncü yenilgisini alan Southampton ise 7 puanla haftayı noktaladı.