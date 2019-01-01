Chelsea son anlarda kazandı: 1-0

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Ajax'a konuk olan Chelsea, son dakikalarda bulduğu golle 1-0 galip geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda 'a konuk olan , son anlarda bulduğu golle 1-0 galip geldi. Ada ekibine galibiyeti getiren gol 86. dakikada Mitchy Batshuayi'den geldi.

Bu skor aynı zamanda Ajax'ın bu sezon mağlup tamamladığı ilk resmi maç olarak kayıtlara geçti.

Chelsea, bu skorun ardından puanını &'ya yükseltti. Bu maça ikide iki yaparak gelen ev sahibi ise 6 puanda kaldı.

İki ekip, Şampiyonlar Ligi'nin 4. maç haftasında Chelsea'nin ev sahipliğinde kozlarını paylaşacak.

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Leipzig geriden geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda St. Petersburg'u konuk eden Leipzig, 1-0 geri düştüğü maçtan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

Alman ekibine üç puanı getiren goller 49. dakikada Konrad Laimer ve 59. dakikada Marcel Sabitzer kaydetti. Yaroslav Rakitskiy'nin 25. dakikada takımını 1-0 öne geçirdiği gol, konuk ekibe yeterli olmadı.

Grupta ikinci galibiyetini alan Leipzig, puanını 6 yaptı. Bu deplasmana lider gelen Zenit ise 4 puanda kaldı ve koltuğunu kaybetti.