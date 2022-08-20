Chelsea, Son'a ırkçı saldırıda bulunan taraftarın kombinesini iptal etti

Çirkin olay Chelsea'nin 14 Ağustos'ta Tottenham'ı konuk ettiği maçta yaşanmıştı.

Chelsea kulübü, kombine bilet sahibi bir taraftarın stadyuma girişini süresiz olarak yasakladı. Söz konusu taraftar, 14 Ağustos Pazar günü oynanan ve Chelsea ile Tottenham'ın 2-2 berabere kaldığı maçta Heung-min Son'a yönelik ırkçı söylemlerde bulunmuştu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Chelsea ırkçı taraftarın kimliğini tespit ettiklerini ve bu kişinin Stamford Bridge'e alınmayacağını duyurdu.

Hafta başında kulüpten gelen açıklamada ırkçı saldırının sahibini bulmak için soruşturma başlatıldığı ve bu taraftarın en ağır cezaya çarptırılacağı belirtilmişti.

"Chelsea Futbol Kulübü ayrıştırıcı davranışların tümünü son derece çirkin bulmaktadır. Bu tip davranışların Chelsea'de ve kulübe ait topluluklarda yeri yoktur."

"Chelsea ayrıştırıcı davranışlara karşı uyguladığı sıfır tolerans politikasını her zaman göstermiştir. Buna rağmen kendisine 'taraftar' diyen bazı aptalların varlığı Chelsea kulübü, teknik ekip, futbolcular ve gerçek taraftarlar için bir utanç kaynağı."