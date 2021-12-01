Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea'nin büyük bir gücü olan savunmasındaki Thiago Silva, Antonio Rudiger, Cesar Azpilicueta ve Andreas Christensen'in sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona eriyor.

Dört savunma oyunucundan hiçbiri Chelsea ile henüz yeni bir anlaşma yapmazken yaklaşık bir ay sonra başka takımlarla anlaşabilme hakları olacak ve istedikleri ekiplerle göreşebilecekler.

Üçlü savunma hattıyla oynamayı seven Alman menajer Thomas Tuchel'in, bu oyunculardan birisini bile kaybettiğinde takımdaki planlarının bozulacağından söz ediliyor.

Ne konuşuluyor?

Chelsea savunmasındaki Silva, yaşına rağmen yüksek tecrübesiyle Chelsea'nin sistemine kısa zamanda ayak uydurdu.

Brezilyalı stoper Thiago Silva, Chelsea'nin savunmasında önemli işler yaparak takımın savunma komutanı oldu ve genç oyuncuların gelişimine de büyük bir katkı sağladı.

Sport'un derlemesine göre, 36 yaşındaki Silva, 2022'de Katar'daki bir sonraki Dünya Kupası'nda olmayı planlıyor ve yerini garanti altına almak için Chelsea'den daha iyi bir sözleşme teklifi bekliyor. Başarılı stoper, bu sezon Şampiyonlar Ligi maçlarının tamamında oynarken Premier Lig'de sadece 3 maç kaçırdı.

Tuchel'in sistemindeki bir başka önemli isim ise İspanyol futbolcu Azpilicueta. İspanya Milli Takımı'nın kaptanı, Ballon d'Or sıralamasında yer aldı ve son Avrupa Şampiyonasında da başarılı bir oyun sergiledi.

32 yaşındaki Azpilicueta, bu sezon takımın en skorer ismi olan Reece James'in Chelsea adına iyi işler yapmasının ardından takımdaki yerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Ancak, çok yönlülüğüyle Tuchel'in planlarının hala önemli bir parçası.

Chelsea'nin savunmasındaki Christensen ve Rudiger hem yaşları hem de performansları açısından uzun yıllar takımda tutulmak isteniyor. Bu oyuncular, Frank Lampard döneminde de takımın önemli parçalarından birisiydi, ancak Tuchel ile birlikte daha iyi bir seviyeye çıktılar.

25 yaşındaki Christensen'in, Avrupa'daki büyük takımlara gideceği konuşulurken Chelsea'nın Danimarkalı oyuncu için iyi bir teklif vermesi bekleniyor.

Chelsea savunmasında, ayrılmasının beklenen ilk isim ise Alman futbolcu Rudiger. İngiliz ekibinden çok iyi bir sözleşme talep eden Rudiger'in, istediği teklifi alamaması halinde Real Madrid'e transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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