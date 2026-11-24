Chelsea savunmacısı Wesley Fofana, Real Madrid'in yıldızlarına karşı oynamanın psikolojik etkisini ve kendisini futbolu tamamen bırakmanın eşiğine getiren fiziksel mücadeleleri anlattı. Fransız oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir karşılaşmada efsanevi Karim Benzema karşısında kendisini yetersiz hissettiğini söyledi.

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Fofana, Bernabeu'daki zorlu geceyi anlattı

Fofana, dünyanın en iyi oyuncularına karşı yaşadıklarını açık sözlülükle değerlendirdi ve eski Real Madrid kaptanı Benzema'nın profesyonel futbol yaşamında psikolojik açıdan kalıcı bir iz bıraktığını itiraf etti. Chelsea'nin 2023'te İspanyol devi karşısında Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde elenişini hatırlayan stoper, Santiago Bernabeu'da gördüğü oyun kalitesi karşısında çaresiz kaldığını söyledi. Chelsea iki maçı da 2-0 kaybetmiş, Benzema ilk karşılaşmada gol atarak Madrid'in üstün performansına yön vermişti.

“Benzema beni travmatize etti. Bizi tek başına eledi. O ve Vinícius, inanılır gibi değildi. Rodrygo da işi bitirmeye geldi çünkü beni motive eden şey goller değil. Futboldan söz edeceksek, Vinícius ve Benzema ikilisi fazlasıyla iyiydi, inanılır gibi değildi. Modrić'e karşı oynadık, rüya gibi bir takımları vardı,” diyen Fofana, bu sözleri YouTube programı Zack'te söyledi. Açıklamalarını Foot Mercato aktardı.

Savunmacı, İngiltere'nin en üst ligini Avrupa'yla kıyasladı

25 yaşındaki savunmacı, İngiltere'nin en üst liginde mücadele etmenin üst düzey bir performans gerektirdiğini, ancak Avrupa'nın en büyük sahnesine çıkmanın bambaşka bir zorluk olduğunu vurguladı. Chelsea gibi büyük bir kulübü temsil etmesine rağmen Santiago Bernabeu'da Avrupa futbolunun devleriyle karşılaşmanın kendisi için gerçeklerle yüzleşme anlamına geldiğini kabul etti.

Fofana, “Santiago Bernabeu'ya oynamaya gittik ve bize futbol dersi verdiler. Chelsea üst düzey bir takım. Büyük bir kulüptesin, Premier Lig üst düzey, büyük bir ligdesin. Ama Şampiyonlar Ligi daha da üst düzey. Çok daha üst düzey,” diye ekledi.

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Erken emekliliğin eşiğine geldi

Saha içindeki zorlukların yanı sıra, Fofana'nın Batı Londra'daki dönemi uzun süreli sakatlıklarla sık sık kesintiye uğradı. Fransız oyuncu, Stamford Bridge'e transferinden bu yana çeşitli sağlık sorunları nedeniyle toplam 696 gün sahalardan uzak kaldı. Bunlar arasında, onu neredeyse bir yıl sahalardan uzak tutan ciddi bir ön çapraz bağ sakatlığı da vardı. Tekrarlayan bu aksilikler, sonunda onu sözleşmesini feshedip profesyonel futbolu temelli bırakmayı ciddi biçimde düşündüğü karanlık bir döneme sürükledi.

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Savunmacı, Enzo Maresca yönetiminde çalıştığı 2024-25 sezonunda dayanma sınırına ulaştı. Büyük bir diz ameliyatının ardından iyileştikten sonra art arda iki kez uyluğundan sakatlandı ve vücudunun artık işlevini yerine getiremediğini hissetti. Fofana, “Ön çapraz bağ ve menisküs sakatlıklarından döndüğümde, Maresca döneminde uyluğumdan iki kez sakatlandığım bir süreç vardı. Futbolu bırakmak istediğim bir dönemdi,” dedi.

Menajerleri kariyerini kurtarmak için devreye girdi

Sonunda Fofana'nın futbolda kalmasını sağlayan, temsilcilerinin müdahalesi oldu. Futbolu bırakmaya hazır olduğunu menajerlerine söylediğinde, ona uzun vadeli mali yükümlülüklerini ve 2029'a kadar süren sözleşmesini hatırlattılar. Gerekirse bir süre kenarda kalacak olsa bile devam etmesini istediler. Kendisi ve ailesi için kurduğu gelecekten öylece vazgeçmek için çok fazla emek verdiğini söylediler.

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Fofana sözlerini şöyle tamamladı: “Menajerlerimle oturup konuştum. Onlara, ‘Evet, bu kadar, futbolu bırakıyorum,’ dedim. Sonra bana sözleşmeden ve benzeri şeylerden bahsetmeye başladılar. ‘Aslında çok basit, sözleşmende hâlâ uzun yıllar var ve kazanacağın çok para var. Futbolu bırakacak olsan bile her gün geleceksin, yüzüne bir gülümseme takınacaksın, sakatken kenarda bekleyeceksin... Ama bir sözleşmen var, sonuna kadar uymalısın,’ dediler. Evet, mantıklı.”