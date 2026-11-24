Chelsea savunmacısı Wesley Fofana, Kylian Mbappe'nin Ligue 1'deki performansını savunarak millî takımdan arkadaşının başarılarının gereğinden fazla küçümsendiğini söyledi. Fransız stoper, Mbappe'nin kariyerinin zirvesindeki hâlini Brezilyalı efsane Neymar ile karşılaştırarak tartışma da başlattı.

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Fofana, Mbappe'nin Fransa'daki başarılarını savundu

Fofana, Mbappe'nin Ligue 1'deki performansını savunarak yıldız futbolcunun Fransa'daki başarılarının sık sık küçümsendiğini söyledi. YouTube'daki Zack en Roue Libre programına konuk olan Fransız stoper, Mbappe'nin ülkesinde oynadığı dönemdeki üstünlüğünün gerçek boyutunun eleştirmenler tarafından anlaşılmadığını savundu.

Monaco altyapısında yetişen Mbappe, ardından PSG'de gollerle dolu yedi yıl geçirdi. Fofana, bu sezonlar boyunca kaydettiği olağanüstü sayıda gole rağmen Mbappe'nin ligde yaptıklarının kamuoyunda haksız biçimde küçümsendiğini düşünüyor.

Chelsea yıldızı, zirve dönemindeki Mbappe'yi Neymar ile karşılaştırdı

Mbappe'nin ne kadar etkileyici olduğunu anlatmak için Fransız yıldızı eski PSG oyuncusu Neymar ile karşılaştıran Fofana, Brezilyalı futbolcuyu modern futbolun en büyük iki ikonunun hemen arkasına koydu. Ancak Chelsea savunmacısı, Mbappe'nin Ligue 1'deki durmaksızın sürdürdüğü etkili performansın Neymar'ın zirve seviyesine denk olduğunu savundu.

“Kariyerlerinin zirvesindeki Mbappe ile Neymar'ı karşılaştırırsanız aralarında çok az fark var,” dedi Fofana. “CR7 ve Messi'den sonra en üst düzey oyuncu Neymar. Ama Mbappe'nin Ligue 1'de yaptıklarını görmek inanılmazdı. Yaptıklarını gereğinden fazla sıradanlaştırıyoruz.”

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Fransa'nın başkentinde yedi yıllık üstün performans

Monaco'da çıkış yaptıktan sonra PSG'de yedi yıl geçiren Mbappe, Ligue 1'de hafta hafta istikrarlı bir performans sergiledi. Kendisi de üst düzey hücumculara karşı savunma yapmış olan Fofana, bu standardı korumanın ne kadar zor olduğuna bir oyuncunun gözünden değindi. Chelsea savunmacısı, Mbappe'yi “gol avcısı” diye nitelendirerek gösterişli oyunundan çok, düzenli biçimde gol bulmasındaki acımasızlığı vurguladı.

“Mbappe tam bir gol avcısı; her hafta sonu gol atıyor,” dedi. “Neymar'da ise gösteriş ve çılgınlık var çünkü kendi kendinize ‘Bir de işini ciddiye alsaydı’ diyorsunuz.”

Mbappe'nin futbolun en iyileri arasındaki yeri tartışılmaya devam ediyor

Fofana'nın açık sözlü değerlendirmesi, Mbappe'nin Fransa'daki yıllarının diğer oyuncuların performanslarıyla nasıl karşılaştırılması gerektiğine dair taraftarlar arasındaki tartışmaları körükleyecek gibi görünüyor. Kesin olan şu ki Mbappe, bu sezon Real Madrid ile mücadelesini sürdürecek ve İspanyol ekibi Şampiyonlar Ligi'nde PSV ile karşılaşacak. Fofana ise bu hafta sonu Premier Lig'de Nottingham Forest deplasmanına çıkacak Chelsea'nin galibiyetine katkı sağlamaya çalışacak.