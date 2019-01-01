Chelsea, Sarri'nin yerine Steve Holland'ı düşünüyor

Chelsea, Maurizio Sarri'nin görevden alması durumunda Steve Holland'a teklif yapmayı planlıyor.

Maurizio Sarri'nin Chelsea'deki geleceği tartışılırken İtalyan teknik adamın yerine geçebilecek isimler de belli olmaya başladı.

Zinedine Zidane başta olmak üzere birçok ismi gündeminde tutan Chelsea ile ilgili yeni bir iddia gündeme aldı.

The Telegraph'ta yer alan habere göre Londra devi, Sarri ile olası bir ayrılık durumunda, şu anda İngiltere Milli Takımı'nda Southgate'in yardımcılığını yapan Steve Holland'ı göreve getirmeyi düşünüyor.

48 yaşındaki İngiliz antrenör, daha önce 2011-2017 yılları arasında Chelsea'de antrenörlük görevi yaptı.