Chelsea sakatlıklarla boğuşuyor! Kante üç hafta oynayamayacak
Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard, N'Golo Kante'nin yaşadığı sakatlık sebebiyle üç hafta sahalardan ayrı kalacağını açıkladı.
Fransız futbolcu, Premier Lig'de Manchester United'a 2-0 mağlup oldukları karşılaşmanın 12. dakikaasında sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kalmıştı.
Christian Pulisic'in de yakın zamanda takıma dönmeyeceğini belirten Lampard, sakatlığı bulunan diğer oyuncular hakkında konuştu:
"N'Golo'nun bir kas sakatlığı var. Umarım üç hafta sonra aramızda olur. Pulisic'in ciddi bir sakatlığı söz konusu ve kesin dönüş tarihi belli değil. Ruben kadroda olacak ancak henüz hazır değil. Andreas son olarak maskeyle antrenmanlara katıldı. Tammy ise son iki gün antrenmanlarda yer aldı ve yüzde 70 hazır görünüyor. Kadroda olacak."
Chelsea, Premier Lig'in 27. haftasında Tottenham ile karşılaşacak. Maviler, Şampiyonlar Ligi'nde ise 25 Şubat Salı günü Bayern Münih'i konuk edecek.