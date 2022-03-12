Roman Abramovich, Premier Lig tarafından Chelsea takımından diskalifiye edildi.

Bu karar; Birleşik Krallık hükümetinin Rus oligarkına yaptırım uygulama ve varlıklarını dondurma kararının ardından geldi.

Cumartesi günü karar kesin olarak doğrulandı, ancak bu duyuruya rağmen Chelsea kulübünün maçlara çıkmasına izin verilecek.

Ne söylendi?

Premier Lig Kurulu tarafından Chelsea’nin Rus milyarderi Roman Abramovich hakkında yapılan açıklama şu şekilde:

"İngiltere Hükümeti tarafından yaptırımların uygulanmasının ardından, Premier Lig Kurulu, Roman Abramovich'i Chelsea Futbol Kulübü’nden diskalifiye etti.

"Yönetim Kurulu'nun kararı, 31 Mayıs 2022'de sona eren Hükümet tarafından verilen lisans şartlarında belirtildiği gibi, kulübün fikstürüne devam etme ve maçlara çıkmasını etkilemeyecek.”

Bu aslında Chelsea için ne anlama geliyor?

GOAL'ın Chelsea muhabiri Nizaar Kinsella, "Premier Lig'den yapılan açıklama, Abramovich'in İngiliz futbolunda artık hoş karşılanmadığını gösteriyor.

"İngiltere hükümetinin bu kararı; Abramovich'in 'Kremlin yanlısı' bir tavırla yaptığı açıklamasından sonra geldi.

"Rus milyarder, uzun bir süredir Vladimir Putin ile yakın bir ilişkisi olduğunu ifade etmişti.

“Ayrıca, Ukrayna'yı istikrarsızlaştırmakla suçlandı.

"Abramovich, 2003'te Mavileri satın almasından bu yana mevcut olan yöneticilik rolünden esasen alındı.

“Böyle bir hareket, süreç olarak bu anlamda önemsiz olsa da, normalde Rusları bir satışa zorladı. Chelsea'yi satma süreci şu andan itibaren başladı.

"Bunun Chelsea'yi sahada nasıl etkilediğine gelince, Thomas Tuchel'in Norwich galibiyetinden sonra söylediği gibi Batı Londralılar Premier Lig, FA Cup ve FA Cup’taki görevlerini yerine getirebilecekler.

“Aynı şekilde Şampiyonlar Ligi’ndeki maçlara da çıkacaklar” dedi.

Chelsea'nin satışına ne oldu?

Abramovich, 26 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Chelsea'nin yönetimini mütevelli heyetine devrettiğini duyurdu.

55 yaşındaki kulüp sahibi, kulübü satışa çıkardı ve yaklaşık 3 milyar sterlinlik (3,9 milyar dolar) teklifler beklediğini bildirildi.

Bununla birlikte, İngiltere Hükümeti Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan ilişkilisini belgeledikten sonra harekete geçildi ve 10 Mart'ta mal varlığı donduruldu.

Abramoviç'in İngiliz futboluna katılımını engellemeye yönelik hamlelere rağmen Chelsea kulübünün satış işlemleri; New York yatırım bankası Raine Group'un süreci yürütmesiyle ve teklifler için son tarihin 18 Mart'a uzatılmasıyla devam ediyor.

İsviçreli-Amerikalı çift Hansjorg Wyss ve Todd Boehly, Türk milyarder Muhsin Bayrak ve İngiliz ikili Jamie Reuben ve Nick Candy, Abramovich'in satmak istediğini bildirmesinden bu yana kulübü satın almak isteyen en ciddi adaylar arasında bulunuyor.

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