Chelsea sahibi Roman Abramovich'e bir darbe de Avrupa Birliği'nden geldi

Roman Abramovich, Ukrayna'nın devam eden işgali sırasında Vladimir Putin ve Rusya ile bağlantıları nedeniyle Avrupa Birliği tarafından da yaptırıma uğradı.

Rus milyarder, İngiltere hükümeti tarafından zaten yaptırıma uğramıştı ve bu nedenle kulübünü satmayı planladığını açıklamıştı.

Abramovich üzerindeki kısıtlamalar, İngiltere'nin aldığı önlemler nedeniyle Chelsea'nin ilerleyişini ciddi şekilde etkiledi.

AB yaptırımları

Üye devletler Rusya'ya karşı dördüncü bir yaptırım paketini resmen onayladı ve Abramovich'e de yaptırım uygulayarak Birleşik Krallık hükümetine katıldı.

Yaptırımlar arasında Rus çeliğine ve demirine ithalat yasağı, değeri 300 euro’yu aşan lüks mallara ve 50.000 euro’yu aşan otomobillere ihracat yasağı ve petrol şirketleriyle birlikte enerji sektörüne yatırım yasağı yer alıyor.

Abramovich, son paketten etkilenen 14 Rus iş insanından birisi.

AB'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Roman Abramovich, Vladimir Putin ile uzun süren ve yakın bağları olan bir Rus oligarkıdır. Cumhurbaşkanına ayrıcalıklı erişimi vardı ve onunla çok iyi ilişkiler sürdürdü.

"Rus liderlerle olan bu bağlantısı, hatırı sayılır servetini korumasına yardımcı oldu.

"Aynı zamanda, Rusya’nın en büyük vergi mükelleflerinden birisi olan çelik grubu Evraz'ın büyük hissedarıdır.

“Kırım'ın ilhakından sorumlu olan Rusya ile yakın ilişkiler içerisinde ve Ukrayna'nın istikrarsızlaştırılmasına neden olan gruba hizmet ediyor.

“Rusya Federasyonu Hükümetine önemli bir gelir kaynağı sağlayan ekonomik sektörlerde yer alan önde gelen Rus iş insanlarından birisidir.”

Chelsea'nin satış süreci nasıl gidiyor?

Abramovich, İngiltere hükümeti tarafından onaylanan ve yaklaşık bir düzine grubun ilgilendiği Chelsea için ticaret bankası Raine Group'a kulübe yeni bir sahip bulması talimatını verdi.

İngiltere yaptırımları, Abramovich'in Chelsea'nin yaklaşan satışından para kazanmasını engellerken satın alma işlemleri için teklif verme süreci cuma gününe kadar uzatıldı.

Chelsea; en yüksek teklifi verene değil, sahiplikleri aracılığıyla "katma değer" sağlayabilecek birine satılacak.

Daha fazlası için:

Cristiano Ronaldo'nun Georgina Rodriguez'den önceki en dikkat çeken sevgilileri