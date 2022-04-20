Chelsea, Roman Abramovich'e uygulanan yaptırımlar nedeniyle Arsenal maçını boş tribünlere oynadı

Chelsea'nin evi Stamford Bridge , Roman Abramovich'e uygulanan yaptırımların bir sonucu olarak Çarşamba günü Arsenal maçı için ilk kez 32.000 civarında bir kapasiteye düşürüldü.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Abramovich ile olan ilişkisi nedeniyle kulüp ciddi kısıtlamalara uğradı.

İngiltere hükümeti tarafından verilen önlemlerden biri, Chelsea'nin sahasının bir Premier Lig maçı için oldukça boş görünmesine neden olacak bilet satış yasağıydı.

Stamford Bridge'in kapasitesi neden düşürüldü?

Abramovich ve Chelsea'ye uygulanan yaptırımlarla birlikte, kulübün faaliyet ve ticaret kapasitesinin azaldığı görüldü.

Etkilenen taraflardan biri de maç günü gelirleri ve özellikle kısıtlamaları takiben bilet satışı.

Kombine bilet sahiplerinin maça gelmesine hala izin verilirken, Chelsea bu maç veya sonraki maçları için başka bilet satamadı.

Bu, Stamford Bridge'de mevcut olan 40.000 koltuk anlamına geliyor,. Londra derbisini 32.000'den biraz fazla kişi maçı izledi.

Tuchel'in yorumu

Chelsea patronu Thomas Tuchel, yasak karşısında şaşkına döndü, ancak maça gelen taraftarları boş koltukları telafi etmeye çağırdı.

Alman gazetecilere verdiği demeçte, "Bu bir avantaj değil çünkü evimizde maçlar oynamak istiyoruz. Genel olarak dolu bir stadyumun önünde oynamak istiyoruz Bu aslında futbolseverler için kötü bir haber."

"Farkında değildim. Belki biri bana söyledi de ben unuttum! Sayımız az ama desteğin niteliği de eksik olmasın. "

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