RB Leipzig formasıyla Bundesliga'da Yılın Oyuncusu ödülünü kazanan Christopher Nkunku'yla ilgilenen kulüplerin arasına Chelsea de katıldı.

24 yaşındaki golcü, sezonu Almanya Kupası zaferiyle tamamlayan RB Leipzig ile yeni sözleşme görüşmeleri yapıyor.

Nkunku'yu ikna etmeyi planlayan Chelsea'nin en önemli rakiplerinden biri ise Real Madrid. İki kulüp Monaco'nun orta sahası Aurelien Tchouameni için de yarışıyor.

Chelsea forvete takviye yapmak için kimleri gönderecek?

Takım bu sezon kalabalık bir hücum rotasyonuna sahip olmasına rağmen bu bölgede istediği verimi alamadı. Üstelik Christian Pulisic, Timo Werner ve Hakim Ziyech sürelerinin azalmasından ötürü mutsuz oldu.

Romelu Lukaku 15 golle sezonu takımın en golcü ismi olarak tamamlasa da beklentilerin çok altında kaldı.

Chelsea'nin önündeki en büyük problem, satmak istedikleri oyuncuların alıcılar için epey maliyetli olması. Bu da pazarlık masasına oturacak kulüp sayısını azaltıyor.

Borussia Dortmund bir süredir Werner ile ilgileniyordu, fakat Alman kulüp oyuncunun yüksek maaşı nedeniyle transferden vazgeçme noktasına geldi.

Werner şu anda haftalık 275 bin sterlin maaşıyla Chelsea'nin en fazla kazanan dördüncü oyuncusu.

Maviler'in West Ham, Newcastle, Southampton, Inter, AC Milan ve Napoli'nin istediği Armando Broja'dan önemli bir gelir elde etmesi bekleniyor.

Heyecan verici bir yetenek olarak görülen 20 yaşındaki oyuncu için Chelsea 25 milyon sterlin talep ediyor. Thomas Tuchel, Broja konusundaki kesin kararını Arnavut oyuncuyu sezon öncesi kampında gördükten sonra verecek.

Chelsea forvet arayışında daha büyük bir isme de yönelebilir. Robert Lewandowski'nin Bayern Münih'ten ayrılmak istediği biliniyor. PSG ise Neymar için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır.

Chelsea bu yaz hangi hamleleri yapacak?

Transferde önceliği stopere veren Chelsea'nin bir numaralı hedefi Sevilla forması giyen Jules Kounde. Oyuncuyla prensip anlaşmasına varan Chelsea, Sevilla ile bonservis konusunda uzlaşmaya çalışıyor.

Kulüpteki el değiştirme sürecinin tamamlanmasıyla hedefler netleşecek, ama Thomas Tuchel ve ekibinin niyeti kadroda bir yeniden yapılanma süreci başlatmak.

Kounde'nin yanı sıra bir savunmacı daha almak isteyen Chelsea'nin radarındaki isimler Leipzig'den Josko Gvardiol, PSG'den Presnel Kimpembe ve Atletico Madrid'den Jose Gimenez.

West Ham formasıyla yıldızını parlatan Declan Rice da bir dönem Chelsea altyapısında top koşturduğu için camianın sıcak baktığı isimler arasında.