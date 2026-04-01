Chelsea, Premier Lig tarihinin en büyük mali kaybını yaşadı

Geçen sezon Chelsea için özel bir sezondu; kulüp Avrupa Konferans Ligi’ni kazandı ve Premier Lig’de dördüncü sırada yer alarak Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı elde etti.

Londralı kulüp 560 milyon avroyu aşan bir kâr elde etmesine rağmen, mali yılı 300 milyon avroyu aşan bir zararla kapattı.

"AS" gazetesi, "Bu rakam, Premier Lig tarihindeki en kötü rekoru aştı. Bu rekor daha önce, 2011 yılında 205 milyon avronun biraz üzerinde bir açık veren Manchester City'ye aitti" dedi.

Chelsea, geçen sezon transfer piyasasında mali kuralları ihlal ettiği için Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) tarafından 31 milyon avro para cezasına çarptırılmıştı ve federasyon bu durumu üç yıl boyunca yakından takip etmeye devam ediyor.

İngiliz Yayın Kurumu (BBC) 'ne göre, bu zararlar, Roman Abramovich'in kulübü sahibi olduğu dönemde oyuncu menajerlerine yapılan ödemeler nedeniyle Premier Lig'in verdiği ceza gibi diğer cezaları ve ayrıca takımdan ayrılan Raheem Sterling, ve doping kullanımı nedeniyle cezalı olan Mykhailo Mudryk gibi oyuncularla yapılan uzlaşmaları da içeriyor.

Stamford Bridge'de kulüp, üç yıl boyunca 120 milyon avroya kadar zarara izin veren Premier Lig'in mali kurallarına tam olarak bağlı olduğunu vurguluyor.

Chelsea, geçen yaz Kulüpler Dünya Kupası'ndan elde edilen yaklaşık 100 milyon euro ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden elde edilen 90 milyon euroyu aşan televizyon yayın hakları gelirlerini de hesaba katarak, bu mali yılın gelirlerinin rekor seviyede olacağına ve mali dengeye katkıda bulunacağına güveniyor.

