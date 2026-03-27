Chelsea - Port Vale maçına bilet nasıl alınır: FA Cup bilet fiyatları, maç programı, başlama saati ve daha fazlası

Chelsea, 4 Nisan 2026 Cumartesi günü Londra'daki Stamford Bridge'de, bir Premier Lig takımı ile turnuvanın sürpriz takımını karşı karşıya getiren ve büyük heyecanla beklenen FA Cup çeyrek final maçında Port Vale'i ağırlayacak.

Chelsea - Port Vale FA Cup maçı ne zaman başlıyor?

Chelsea - Port Vale FA Cup biletleri nasıl satın alınır?

Biletleri doğrudan kulüplerin resmi sitelerinden satın almak, genellikle FA Cup biletlerini edinmenin en güvenli yöntemi olarak kabul edilir.

Erken rezervasyon çok önemlidir; sezonluk bilet sahipleri ve kayıtlı üyeler genellikle koltukları garantilemek için en iyi şansa sahiptir.

FA Cup biletleri, takımın sezonluk bilet fiyatına otomatik olarak dahil edilmez, ancak sahiplerine (ve kulüp üyelerine) normalde koltuklarını satın almak için öncelikli erişim süreleri verilir.

Resmi kanallardan FA Cup biletleri satın almanın yanı sıra, son dakika bilet arıyorsanız taraftarlar StubHub gibi platformlarda ikincil piyasadan bilet alma seçeneğine de sahiptir.

Chelsea - Port Vale maçından ne beklemeli?

Londra kulübü Chelsea, 21 Mart'ta Everton'a karşı Premier Lig'de 3-0 yenilgisi ve 17 Mart'ta Paris Saint-Germain'e karşı Şampiyonlar Ligi'nde 3-0 yenilgisi dahil olmak üzere bir dizi zorlu sonucun ardından bu maça çıkıyor.

Bu aksiliklere rağmen, Premier League ekibi favori olmaya devam ediyor ve Cole Palmer'ın hücum stratejisinde merkezi bir rol oynaması bekleniyor.

Port Vale şu anda League One'da 24. sırada yer alıyor ancak eleme turnuvalarında başarılı bir performans sergiledi.

Valiants, 8 Mart'ta Sunderland'ı 1-0 yenerek bu tura yükselmeyi garantiledi, ancak 24 Mart'ta Doncaster Rovers'a 1-0 yenildi.

Bu maç, Port Vale'nin 1954'ten bu yana ilk çeyrek final maçı olacak ve forvet Dajaune Brown da kadroda yer alacak.

Stamford Bridge'de tribünlerin dolması beklenen bu maç, iki takımın 97 yıl sonra ilk kez rekabetçi bir ortamda karşı karşıya gelmesini işaret ediyor.

