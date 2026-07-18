Chelsea pes etmeyi reddediyor… Arsenal ise Fransız yıldızın transferine atılıyor

Fransız savunma oyuncusu Maxence Lacroix’nın transfer yarışı, Crystal Palace’ın mali taleplerinin önemli ölçüde artmasının ardından daha karmaşık bir aşamaya girdi. Chelsea, transferi sonuçlandırmak için çabalarını sürdürürken, Arsenal ise müzakerelerin tıkanmasından yararlanarak oyuncuyu kapmaya hazırlanıyor. Bu süreçte, İngiltere Premier Ligi’ndeki birçok büyük kulübün ilgisi de giderek artıyor.

"CaughtOffside" ağı, yaz transfer döneminde Arsenal başta olmak üzere diğer kulüplerin de rekabete girme olasılığı göz önünde bulundurularak, Chelsea'nin Maxence Lacroix'yı kadrosuna katma çabalarına ilişkin yeni gelişmeleri ortaya çıkardı.

Chelsea, transferi tamamlamak ve Fransız savunma oyuncusunu "Stamford Bridge" stadyumuna getirmek için hâlâ yoğun bir şekilde çalışıyor olsa da, müzakerelerde şu ana kadar somut bir ilerleme kaydedilmedi.

"CaughtOffside" ağının ortaya koyduğu bilgilere göre, Lacroix, bu yaz kadrosunu güçlendirmek için savunma alanında birinci hedef olarak gördüğü Chelsea'ye transfer olmayı tercih ediyor.

Ancak asıl engel, Crystal Palace'ın tutumunda yatıyor. Kulüp, daha önce oyuncuyu yaklaşık 55 milyon avroya satmaya hazırken, şu anda talep ettiği bedeli 65 ila 70 milyon avroya çıkardı.

Crystal Palace, transfer bedelini mümkün olan en yüksek seviyeye çıkarmak amacıyla, oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında güçlü bir rekabet ortamı yaratmayı umuyor.

Kulüp yönetimi, özellikle Lacroix’nın 2026 Dünya Kupası’nda yer almasının piyasa değerini artırabileceği düşüncesiyle, müzakerelerde sabırlı davranmanın daha iyi bir teklif alma fırsatı sunabileceğini düşünüyor.

"CaughtOffside" ağına konuşan bir kaynak, "Chelsea, Lacroix'yı transfer etmeyi en büyük önceliği haline getirdi ve anlaşmayı tamamlamak için çabalar devam ediyor, ancak Crystal Palace, başlangıçta belirlediği 55 milyon avroluk fiyatı önemli ölçüde artırdıktan sonra bu işi kolaylaştırmayacak" dedi.

Kaynak sözlerine şöyle devam etti: “Crystal Palace, durumu yakından takip eden başka kulüpler olduğunu biliyor. Arsenal bir süredir bu oyuncuyu takip ediyordu ve William Saliba’nın sakatlığı sonrasında yeni bir stoper transferine olan ilgisini artırıyor. Ayrıca Liverpool, Manchester United ve Manchester City’nin hamleleri de yakından izlenmeli.”

Bu arada Arsenal, savunma hattını güçlendirmek için çeşitli seçenekleri değerlendirmeye devam ediyor. Kulüp, Ezri Konsa’yı hedef listesine alırken, West Ham’ın savunma oyuncusu Konstantinos Mavropanos’u transfer etme olasılığını da araştırıyor.

Buna rağmen, Lacroix, Londra kulübünün masasında yer alan en önemli isimlerden biri olmaya devam ediyor ve “Gunners”, fırsat bulurlarsa Chelsea’yi geride bırakmaktan çekinmeyeceklerdir.

Şu ana kadar transferi sonuçlandırmaya en yakın olan Chelsea olsa da, Crystal Palace ile yürütülen görüşmelerin yavaş ilerlemesi, Arsenal’e ve belki de diğer kulüplere, transfer piyasası kapanmadan önce bu Fransız savunma oyuncusunu kadrosuna katmak için yarışa güçlü bir şekilde girme şansı verebilir.