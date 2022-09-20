NE OLDU? Pulisic, Madrid'de ilk maçta attığı golle Tuchel'in talimatlarına karşı geldiğini kabul etti, ancak hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı.

NE DEDİLER: Pulisic yeni kitabı 'Christian Pulisic: My Journey So Far'da "O maçtan önce olanlar benim için büyük bir hayal kırıklığıydı" diye yazdı.

"Gerçekten iyi bir ilk maç performansım vardı ve sonraki maçımız ligde Fulham'a karşıydı.

"Tuchel bana ikinci maç için beni dinlendirdiğini söyledi ve Fulham maçında beni oynatmayacağını belirtti.

"Daha sonraki maç gününde Tuchel bana fikrini değiştirdiğini ve Kai [Havertz] ile oynayacağını ifade etti.

"Dürüst olmak gerekirse şaşkına döndüm ve çok büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Maçta oynayacağımı düşünüyordum, çünkü bana oynayacağımı söylemişti.

"Bana bu konuda güvence verdi, ama verdiği sözü tutmadı ve beni son 25 dakika kala oyuna almak istedi.

"Yani, bu konuda Tuchel bana yalan söyledi. Ben de kendimi çok kötü hissettim."

BÜYÜK RESİM: Kitap, Tuchel ve Pulisic arasındaki ilişki hakkında bir fikir veriyor ve bu sezonun başında ikili arasında bazı sorunlar olduğunu kanıtlıyor.

Tuchel'in Chelsea'nin başına geçmesi Borussia Dortmund'da beraber çalıştıkları Pulisic için büyük bir destek olarak görüldü, ancak kendisini 11'in dışında buldu.

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