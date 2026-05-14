The Guardian'ın haberine göre, Chelsea oyuncuları Xabi Alonso'yu kulübün ideal yeni teknik direktörü olarak görüyor. İngiliz saygın gazetesine göre, The Blues'un kadrosu yönetim kuruluna başvurarak Real Madrid ve Bayer Leverkusen'in eski teknik direktörünü tercih ettiklerini bildirdi.

Chelsea, geçen ay 106 gün sonra kovulan Liam Rosenior'un yerine geçecek birini arıyor. Xabi Alonso şu anda Stamford Bridge'in başına geçecek en büyük favori olarak görülüyor. Her iki taraf da görüşmelerini sürdürüyor, ancak henüz kesin bir anlaşmaya varılamadı.

Londralı kulübün elinde birkaç alternatif var. Adaylar arasında Andoni Iraola (Bournemouth), Marco Silva (Fulham), Oliver Glasner (Crystal Palace) ve Filipe Luís (Flamengo) bulunuyor. Cesc Fàbregas (Como) ile de temasa geçildi, ancak İspanyol oyuncu şimdilik Como'ya sadık kalmak istediğini belirtti.

Chelsea, Alonso'yu 2022'de Bayer Leverkusen'de teknik direktörlük kariyerine başladığından beri takip ediyor. The Guardian'a göre kulüp yönetimi, 44 yaşındaki teknik adamın piyasaya çıkacağı anı bilinçli olarak bekledi. Alonso, Ocak ayında Real Madrid'den ayrıldığından beri kulüpsüz durumda.

Alonso, Real Madrid'de zorlu bir dönem geçirdi. Eski orta saha oyuncusu sadece 34 maçta takımın başında yer aldı ve oyuncu grubunun tam desteğini elde tutmayı başaramadı. Chelsea, Alonso'nun sahibi BlueCo'nun iddialı projesine yeniden hayat verecek doğru kişi olduğuna artık ikna olmuş durumda.

Alonso, transfer politikasında söz sahibi olmak ve kulübün sportif rotası konusunda netlik istiyor. Chelsea, organizasyon içinde birden fazla sportif direktör bulunmasına rağmen, bu taleplerini karşılamaya hazır görünüyor.

Oyuncular arasında Alonso, soyunma odasını kontrol altında tutacak kadar karizmatik ve kişilik sahibi bir teknik direktör olarak görülüyor. Enzo Maresca’nın ayrılışının ve Rosenior yönetimindeki hayal kırıklığı yaratan dönemin ardından, takım doğal bir otoriteye ve köklü bir geçmişe sahip bir teknik direktör arzuluyor.



