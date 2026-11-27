Chelsea'nin Premier Lig'deki kötü gidişi, City Ground'da Nottingham Forest'a 3-2 yenilmesiyle sürdü. İkinci yarıda oyuna girip iki gol atan Emmanuel Emegha'nın çabasına rağmen savunma hataları Xavi Alonso'nun takımına pahalıya mal oldu.

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Chelsea'nin taktiksel düzeni City Ground'da sınandı ve Nottingham Forest'a 3-2 yenildiği maçta yetersiz kaldı. Konuk ekip %65 topa sahip olma oranıyla oyuna hâkim olup tam 582 pas yaptı ancak ev sahibinin doğrudan hücumlardaki etkinliğine karşılık veremedi. Igor Jesus'un beşinci dakikadaki müthiş vole golü maçın gidişatını belirledi ve Chelsea'nin karşı atakları daha ilk dakikalardan itibaren kontrol edemediğini gösterdi.

İkinci yarı, iki takımın karşılıklı hamleleriyle kaotik bir mücadeleye dönüştü. Wesley Fofana'nın düşüncesiz müdahalesi Morgan Gibbs-White'a penaltıdan farkı ikiye çıkarma fırsatı verdi ve Chelsea'yi çaresizce taktik değiştirmeye zorladı. Emmanuel Emegha'nın oyuna girmesi hücumda ihtiyaç duyulan hedef oyuncuyu sağladı ve Emegha iki şık gol attı. Ancak Gibbs-White'ın gecedeki ikinci golü, Forest'ın üç puanı almasını sağladı.

Bu sonuç, Chelsea'nin ligde üst üste üçüncü yenilgisi oldu ve takımın topa sahip olarak oyun kurma anlayışıyla savunma sağlamlığı arasındaki uyumsuzluğun giderek büyüdüğünü gösterdi.

Kaleci ve savunma

Emiliano Martínez - 4/10

Kaleyi bulan yedi şutun üçünde gol yiyen deneyimli kaleci için zor bir akşamdı. Dört kurtarışla skorun daha da açılmasını önlese de Igor Jesus'un harika golüne ve Gibbs-White'ın penaltısına karşı yapabileceği pek bir şey yoktu. Forest'ın doğrudan baskısı altında savunma hattını organize etmekte zorlandı.

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Wesley Fofana - 3/10

Fransız oyuncu için unutmak isteyeceği bir geceydi. İzinsiz verdiği röportaj nedeniyle deplasman taraftarlarının tepkisini zaten çeken Fofana, sahadaki performansıyla da eleştirileri dindiremedi. 51. dakikada Liam Delap'a yaptığı düşüncesiz müdahaleyle Forest'a penaltı kazandırdı ve Chelsea tam toparlanmaya çalışırken maçın gidişatını değiştirdi. Kısa süre sonra, 56. dakikada oyundan alındı.

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Josh Acheampong - 5/10

Genç savunmacı, Forest'ın kanatlardan hızlı çıkışlarına ayak uydurmakta zorlandı. Topla oynarken teknik kalitesini zaman zaman gösterse de Neco Williams ileri çıktığında sık sık kararsız kaldı. Chelsea beraberlik golünü ararken 85. dakikada oyundan alındı.

Pep Chavarría - 5/10

Dörtlü savunmanın solunda görev yapan Chavarría, Gibbs-White'ın yaratıcı koşularını durdurmakta zorlandı. Hücumda da sınırlı katkı verdi ve Forest'ın geride kurduğu savunmayı aşmak için gereken bindirmeleri yapamadı.

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Moises Caicedo - 7/10

İstatistiklere göre Chelsea'nin en iyi oyuncusuydu. Caicedo, geriden oyun kurarken takımın temposunu belirledi ve denediği 114 pasın 106'sında isabet sağladı. Üçü top kapma olmak üzere 12 savunma müdahalesiyle de takımının lideriydi. Yenilgiye rağmen topu yeniden kazanıp oyuna sokması ve beş ikili mücadele kazanması, Chelsea'nin oyunu bu kadar uzun süre rakip yarı sahada tutabilmesinin başlıca nedeniydi.

Orta saha

Romeo Lavia - 6/10

Lavia maç boyunca çalışkandı; üç şut çekti ve 0,17 beklenen gol değerine ulaştı. Son saniyelerde arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla takımına neredeyse bir puan kazandırıyordu ancak Matz Sels gole izin vermedi. Öte yandan Caicedo'nun yanındaki konumu, zaman zaman sahanın merkezinde Forest'ın kontrataklarda değerlendirebileceği boşluklar bıraktı.

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Jordan Henderson - 5/10

Deneyimli orta saha oyuncusu takıma denge kattı ancak Forest'ın dirençli orta sahasını aşacak ileriye dönük yaratıcılığı gösteremedi. Sahada kaldığı 85 dakikanın büyük bölümünde savunma hatları arasına pas atmak yerine topu yatay olarak dolaştırdı. Son bölümde yerini Quenda'ya bıraktı.

Cole Palmer - 5/10

Kendi son derece yüksek standartlarına göre sessiz bir öğleden sonra geçirdi. Forest, Palmer'ı açıkça başlıca tehdit olarak gördü; iki oyuncuyla baskı yapıp hatlar arasındaki alanını daralttı. Palmer, hücum bölgesinde alışılmış etkisini gösteremedi.

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Hücum

Pedro Neto - 6/10

Neto, Chelsea'nin hücumda en ısrarcı seçeneklerinden biriydi. Lavia'nın son bölümdeki fırsatında ortayı yaptı ve sürekli rakibini geçmeye çalıştı. Ancak son pasları ve ortalarında istikrar sağlayamadı; Forest'ın üç kişilik merkez savunmasına karşı alan bulmakta zorlandı.

Morgan Rogers - 5/10

Rogers, hücuma dönük orta saha bölgesinde etkili olamadı. Birkaç şut çekse de Sels'i ciddi biçimde zorlayamadı ve Forest ceza sahası önündeki kalabalık bölgede sık sık etkisiz kaldı.

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Danny Welbeck - 4/10

İlk yarının büyük bölümünde yalnız kalan Welbeck, hücumda güvenilir bir hedef oyuncu olamadı. Kaleyi bulan şut çekemedi ve devre arasında Emegha'nın oyuna girdiği taktik değişiklikle kenara alındı.

Yedekler ve teknik direktör

Emmanuel Emegha - 8/10

Chelsea adına gecenin tartışmasız olumlu yanıydı. Devre arasında Welbeck'in yerine oyuna girdikten yalnızca üç dakika sonra gol atarak skoru 2-1'e getirdi. 89. dakikada ise akıllıca bir kafa vuruşuyla ikinci golünü kaydetti. Fizik gücü ve hareketliliği, Chelsea hücumuna ilk yarıda çok eksik kalan doğrudanlığı kazandırdı.

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Levi Colwill - 6/10

56. dakikada zorlanan Fofana'nın yerini aldı ve savunma hattına bir miktar sakinlik getirdi. Sol ayağıyla yaptığı paslar, Chelsea'nin son yarım saatte baskıyı sürdürmesine yardımcı oldu.

Geovany Quenda - Not verilmedi

85. dakikada oyuna girdi. Son bölümdeki kafa vuruşu kurtarıldı ancak sonucu gerçekten etkilemek için fazla zamanı yoktu.

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Marco Palestra - Not verilmedi

85. dakikada Acheampong'un yerine oyuna girdi. Takıma enerji kattı ancak taktik açıdan pek etkili olamadı.

Xavi Alonso - 4/10

Üst üste üçüncü yenilginin ardından İspanyol teknik direktör üzerindeki baskı artıyor. Emegha'yı oyuna alma kararı yerinde bir taktik hamle olsa da başlangıçtaki savunma düzeni kolayca aşıldı. Topa sahip olma odaklı yaklaşım şu anda yüksek pas sayılarına ulaşıyor ancak savunmada yeterli güvenliği sağlayamıyor.