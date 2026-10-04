Chelsea önde: Vinicius'un rakibini kapma yarışında Premier Lig devleri karşı karşıya

Benfica, sezon başlangıcıyla birlikte oyuncunun gelişimini takip eden kulüplerin listesi genişlerken, Arjantinli kanat oyuncusu Gianluca Prestianie dair giderek artan bir endişe yaşıyor.

TalkSport sitesi, Chelsea'nin, 2024 yılında Arjantin ekibi Vélez Sarsfield'den transfer olduktan sonra Benfica içinde hızla yükselerek en gelecek vaat eden genç yeteneklerden biri olarak öne çıkan 20 yaşındaki Prestiani'yi takip ettiğini aktardı.

Kulübe yakın kaynaklar, Chelsea, Tottenham, Manchester United, Newcastle ve Brighton'ın son aylarda oyuncuyu yakından takip ettiğini, gözlemcilerinin ise kariyerinde bir sonraki adımı atmaya ne kadar hazır olduğunu değerlendirdiğini doğruladı.

Şu anda resmi bir teklif bulunmamasına rağmen site, kanat oyuncusunun Portekiz'de etkilemeye devam etmesiyle birlikte kendisine olan ilginin arttığını vurguladı.

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Prestiani, Benfica'ya transfer olmadan önce Premier Lig'deki transfer departmanları tarafından tanınan bir oyuncuydu. Portekiz takımına katılması, daha büyük bir adıma geçmeden önce Avrupa futbolunda tecrübe kazanmasını sağlayan ideal bir gelişim yolu olarak görülüyordu.

Milli oyuncu, geçen sezon farklı kulvarlarda 30'dan fazla maçta forma giyerek Benfica'da ayaklarını yere sağlam bastı. Genç kanat oyuncusu şu ana kadar 6 gol ve 3 asist kaydederken, aslında İngiltere'den gözlemcileri cezbeden yaratıcılığını, hızını ve teknik kalitesini de sergiledi.

Site, Benfica'nın Premier Lig kulüplerinin Prestiani'ye olan artan ilgisinin farkında olduğunu ve kendisini yeni, uzun vadeli bir sözleşmeyle bağlayarak konumlarını güçlendirmeye istekli olduklarını belirtti.

Site ayrıca, Benfica şu ana kadar iki milli maça çıkan oyuncunun değerini korumakta kararlıyken, ilgilenen kulüplerin aktif olarak müzakere yürütmeye çalışmak yerine bilgi topladığını ortaya koydu.









Yine de, Prestiani gelişmeye ve itibarını güçlendirmeye devam ettikçe, bu ilginin önümüzdeki transfer dönemlerinde daha somut bir şeye dönüşmesi şaşırtıcı olmayacaktır.

Prestiani, geçen sezon 17 Şubat'ta Lizbon'da oynanan ve UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off ilk maçı kapsamındaki Real Madrid-Benfica karşılaşmasında dikkatleri üzerine çekmişti. Arjantinli oyuncu, Real Madrid'in yıldızı Vinícius Júnior'a ırkçı hakaretlerde bulunmuş, Vinícius da Arjantinli oyuncunun kendisini "maymun" olarak nitelendirdiğini söylemişti.

UEFA, Arjantinli oyuncuya 3'ü ertelemeli olmak üzere 6 maç ceza verdi. FIFA ise UEFA'nın cezanın uluslararası düzeyde geçerli olması yönündeki talebine olumlu yanıt verdi. Ardından teknik direktör Lionel Scaloni, oyuncuyu 2026 Dünya Kupası için Arjantin kadrosuna almamıştı; ancak mevcut kampta kadroya dahil etmeye karar verdi.