Chelsea, Olivier Giroud ve Thiago Silva ile sözleşme yeniledi

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea, Thiago Silva ve Giroud’nun sözleşmelerini bir yıllığına uzattı.

Londra temsilcisi, Thiago Silva ve Giroud’nun sözleşmelerindeki opsiyonu kullandığını açıkladı. Tecrübeli oyuncular, 2021-22 sezonunda da Chelsea forması giymeye devam edecek.

Veteran savunmacı Silva, geçtiğimiz yaz Paris Saint-Germain’le olan kontratı bittikten sonra bonservissiz bir şekilde Chelsea’nin yolunu tutmuştu. İngiltere’deki ilk sezonunda etkili bir performans ortaya koyan Brezilyalı stoper, geride bıraktığımız sezonda Chelsea formasını tüm kulvarlarda 34 kez giydi.

Ayrıca Chelsea, 34 yaşındaki santrforu Giroud’nun sözleşmesinin de 2022 yazına kadar uzatıldığını açıkladı.

Ne söylendi?

Chelsea’nin futbol direktörü Marina Granovskaia kulübün internet sitesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

“Geçtiğimiz yaz Thiago Silva ile anlaştığımızda kadromuza bir dünya yıldızı kattığımızın farkındaydık.

Thiago da beklenildiği üzere ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu sezon genelindeki performansıyla herkese gösterdi. O, takıma hem saha içinde hem de saha dışında çok büyük katkılarda bulundu.

“Sözleşmeye ilk imza attığında Thiago’ya kupa koleksiyonunu Chelsea’de daha da zenginleştirmesini umduğumuzu söylemiştik. Ve geçen hafta sonu Şampiyonlar Ligi kupasıyla bunu da başarmış olduk. Umarım önümüzdeki sezon da bu şekilde devam ederiz.”

Granovskaia, Giroud’ya dair ise şunları ekledi:

“Olivier, 2018’de kazandığımız FA Cup’taki performansıyla ve 2019’da kazandığımız Avrupa Ligi’nde kaydettiği 11 golle Chelsea’nin birçok başarısında büyük pay sahibi oldu.

“Bizim için çok kritik goller attı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna uzanan yolculuğumuzda Atletico Madrid’e attığı gol hafızalarımızdan silinmeyecek.”

Silva, Chelsea’de ne kadar kalacak?

Frank Lampard döneminde kadroya dahil edilen Thiago Silva, Thomas Tuchel döneminde de vazgeçilmez oyunculardan biri olmaya devam etti ve bu başarısını Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla taçlandırdı.

36 yaşındaki oyuncu, Chelsea ile sözleşmesini 2022 yazına kadar uzattı.

Silva, yaşına rağmen istikrarlı bir performans göstermeyi ve Chelsea savunmasının bel kemiği olmayı başardı.

Her ne kadar Manchester City ile oynadıkları finalde sakatlanarak oyundan alınsa da sezon geneline baktığımızda Brezilyalı savunmacının kondisyon seviyesini de bir hayli iyi koruduğunu söyleyebiliriz.

Giroud, Chelsea'da ne kadar kalacak?

Chelsea’de üç buçuk sezonunu dolduran ve bu süreçte 32 kez rakip fileleri havalandıran Olivier Giroud, kontratını bir yıllığına uzattı ve bu istatistiği de geliştirme fırsatını yakaladı.

Ayrıca Giroud, kaydettiği altı golle takımının bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki en golcü oyuncusu olmayı başardı.

Sözleşmesi bitmeye yaklaşırken Fransız oyuncunun ismi AC Milan gibi birkaç takımla da anılıyordu fakat Giroud, Stamford Bridge’de kalmayı tercih etti.