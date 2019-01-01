Chelsea, Olivier Giroud ile olan sözleşmesini 1 yıllığına uzattı

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Fransız forvet Olivier Giroud ile olan sözleşmesini 1 yıllığına uzattı.

Olivier Giroud bir sezon daha forması giyecek.

2017-2018 sezonunun devre arasında bir diğer Londra ekibi 'den Chelsea'ye transfer olan Fransız oyuncu, kulübü ile olan sözleşmesini uzattı.

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Chelsea'nin, Olivier Giroud ile sözleşme uzatmasındaki en büyük neden olarak kulübün aldığı iki dönemlik transfer yasağı olarak biliniyor.

32 yaşındaki oyuncu, Chelsea'de bu sezon 44 maçta forma giydi ve bu maçlarda 12 gol atıp 8 de asist katkısı sağladı.