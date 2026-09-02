Lamine Camara'nın AS Monaco'dan Chelsea'ye transferi yine gerçekleşmedi. Fabrizio Romano salı günü kendisine özgü "here we go" ifadesiyle transferi duyurmuştu, ancak Monaco son anda fişi çekti.

Romano'ya göre salı akşamı Monaco ile Chelsea, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için prensip anlaşmasına vardı. Anlaşmanın 55 milyon avroluk bir bedel içerdiği belirtildi.

Ancak çok geçmeden Romano, X'te yeniden paylaşım yaparak anlaşmanın gerçekleşmeyeceğini duyurdu. Kâğıt üzerinde bir anlaşma olmasına rağmen Monaco son anda buna engel oldu.

Transfer uzmanına göre bu durum Chelsea'de öfkeye yol açtı. Londra ekibinin bunu "iş yapmanın son derece profesyonellik dışı bir yolu" olarak gördüğü ifade edildi.

Monaco, Transferin Son Günü'nde bir büyük ayrılığı daha gerçekleştirmek istiyordu. Bunun için iki aday vardı: Folarin Balogun'un Everton'a, Camara'nın ise Chelsea'ye gitmesi.

Ayrılması beklenen isim Balogun (25) gibi görünüyordu, ancak sağlık kontrolü bu planı bozdu. Bunun üzerine Monaco, Camara için Chelsea ile görüşmeleri yeniden başlattı ve hatta anlaşmaya vardı.

Ancak Monaco, sağlık kontrolündeki belirsizliğe rağmen Balogun'u hâlâ kadrosuna katmak isteyen Everton ile temasını sürdürdü. Yeni bir anlaşmaya varıldı ve Monaco tüm odağını bu transfere çevirdi. Camara'nın takımda kalması gerekti ve bu da Chelsea'de öfkeye neden oldu.

Bu arada Balogun'un transferi de sonunda yine gerçekleşmedi. Sky Sports'a göre golcü oyuncu, İngiliz kulübüne transfer olmaya sıcak bakmadı. Monaco daha sonra Camara'yı yeniden Chelsea'ye satmayı umdu, ancak son teslim tarihine bu kadar kısa süre kala buna artık zaman kalmadı.