Chelsea'nin yıldızı Romelu Lukaku, Crystal Palace karşısında 90 dakikada sadece 7 kez topa dokunabildi

Romelu Lukaku, Chelsea'nin Crystal Palace'a karşı kazandığı kıl payı galibiyette sanal bir seyirciydi, oyunda neredeyse hiç yer almadı ve hatta çift hanelerde sayılarda topa bile ulaşamadı.

Maviler, Hakim Ziyech'in 89. dakikada attığı golle Selhurst Park'ta 1-0'lık galibiyetle üçüncü sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

Ancak Lukaku bir kez daha iyi bir performans gösteremedi, hatta sahada kendini fark ettiremedi.

Lukaku karşılaşmada kayboldu

Inter'in eski yıldızı topa ilk kez başlama vuruşuyla beraber dokundu. İlk yarının sonunda çalan düdükle beraber topa dokunduğu sayı sadece 2'de kaldı.

Chelsea taraftarlarının, devre düdüğü çalmadan önce sadece bir dokunuş daha yapan Belçikalı için 45 dakikalık korkunç bir açılışta gördüğü tek şey buydu.

İkinci yarı daha iyi değildi ve maçı sadece yedi kez topla temas ederek bitirdi, bunlardan biri başlama vuruşuydu. Opta verileri kaydedilmeye başladığından beri (2003-04) herhangi bir Premier Lig oyuncusundan daha az kez topa dokundu.

😬 Romelu Lukaku bugün 90 dakika sahada kalmasına rağmen sadece yedi kez topla buluştu. pic.twitter.com/Dx8GC4R50j — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) February 19, 2022

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Lukaku, Inter'in 10 yıldır ilk kez Serie A şampiyonluğunu Juventus'tan geri almak için yaptığı başarılı sezonda çok önemli olduğunu kanıtlayarak, yaz boyunca Stamford Bridge'e büyük bir beklentiyle döndü.

Ancak Chelsea'deki ikinci dönemi beklentilerin çok gerisinde kaldı.

Belçikalı, geçen sezon Serie A'da 24 gol atmayı başardı, ancak bu sefer 17 Premier Lig maçında sadece beş gol atabildi.

Aralık ayında Sky Sport Italia'da teknik direktörle ilgili şüphelerini itiraf ettiği patlayıcı bir röportajla Chelsea'deki desteğini yitirdi. Thomas Tuchel'in yöntemlerini eleştirirken Inter'den asla ayrılmak istemediğini söyledi.

Karşılaşmada Lukaku'nun görüntüsünü sorgulanan Tuchel, gazetecilere şunları söyledi:

"İyi bir cevabım olup olmadığından emin değilim. Ne yazdığını bilmiyorum.

"Açıkçası dahil olmadığını ve bugün bir şey ifade edemediğini söylüyor. Genel olarak bizim hakkımızda bu kadar çok şey söyleyip söylemediğinden emin değilim."

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