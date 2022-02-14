Manchester City'ye attığı golle geçtiğimiz sezon takımına Şampiyonlar Ligi'ni kazandıran, bu sezon ise Palmeiras'a attığı golle Chelsea'yi FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda zafere ulaştıran Kai Havertz yeni lakabından hoşlanmadığını açıkladı.

Chelsea taraftarlarının kendisine "Kral Kai" diye hitap etmesini değerlendiren Alman yıldız, bunu doğru bulmadığını söyledi.

Ne söylendi?

Kendisini Chelsea'nin kralı olarak görmediğini belirten Havertz Sport 1'e yaptığı açıklamada bu tanımlamanın yanlış olduğunu belirtti:

"Beni tanıyanlar kendimi asla böyle nitelendirmeyeceğimi bilirler. Çoğu insan bana Kai der. Kral daha çok basının taktığı bir yakıştırma.

"22 yaşında kesinlikle bir efsane olmadığımı biliyorum. Ama kulübün başarılarla dolu tarihinin bir parçası oldum ve sonsuza kadar bu şekilde kalacak olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum.

"Harika bir takıma ve harika bir takım ruhuna sahibiz. Aksi takdirde bu şampiyonlukları kazanamazdık."

Tuchel ile parladı

Chelsea'ye 2020 yılında Leverkusen'den 95 milyon dolar karşılığında transfer olan Havertz, Frank Lampard yönetiminde beklenen katkıyı yapamasa da Thomas Tuchel döneminde çıkışa geçmişti.

Takımıyla en büyük iki kupayı kazanan yıldız oyuncu, 2022 Dünya Kupası'nda Almanya'nın da en büyük kozlarından olacak.

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