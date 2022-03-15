Kai Havertz, Cumartesi günü FA Cup'ta Middlesbrough ile karşılaşacak Chelsea'nin seyahat masraflarını üstlenmeye gönüllü oldu.

Birleşik Krallık hükümetinin Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'e uyguladığı yaptırımlar kapsamında, takımın seyahat bütçesi maç başına 20 bin sterlin ile sınırlandırılmıştı.

Uçak biletlerini karşılayamama ihtimali beliren Chelsea, Championship ekibiyle oynayacağı mücadeleye otobüsle gidebilir.

Ne söyledi?

Havertz, mevcut durumun seyahat planlarını aksatması halinde bilet parasını cebinden ödeyerek kulübe destek olmak istediğini açıkladı.

"Ben öderim, hiç sorun değil. Bu konuyu kafaya takmıyoruz."

"Bizim için asıl önemli olan oynayacağımız maçlar."

"Dünyada deplasmana otobüsle gitmekten çok daha kötü şeyler var."

Tuchel'in tepkisi

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçındaki Lille maçı öncesinde basına konuşan teknik direktör Thomas Tuchel, yaşanan sıkıntıların işleri zorlaştıracağını kabul ediyor.

Ancak Alman teknik adam bu duruma ayak uydurmak zorunda olduklarını vurguladı.

"Getirilen kısıtlamalar var ve bunlarla baş etmek zorundayız."

"Deplasmana kaç kişi götüreceğimiz, otelde kaç oda tutacağımız ve maçlara nasıl gideceğimiz gibi konularda ayarlamalar yapıyoruz."

"Mesele lüks yaşamak değil. Burada profesyonel spordan bahsediyoruz, biz iki gün arayla maça çıkarken rakibimiz dört gün dinleniyor. Sakatlık riskleriyle sahaya çıkıyoruz."

"Bu yüzden otobüs yerine uçakla gitmek daha iyi. Buna gayret ediyoruz. Anladığım kadarıyla Lille karşısına hiçbir mazaret olmadan çıkmak için bir planımız var."

"FA Cup için profesyonel seviyede gereken ayarlamaları yapmaya çalışmak şimdiden işimizi zorlaştırdı, Ama bununla başa çıkacağız."

"Giyecek formamız varsa ve hayattaysak, başarı için mücadele edeceğiz."

"Bunu perde arkasında bizi destekleyenlere borçluyuz. Bu, spot ışıkları altında olan bizlerin sorumluluğu."

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