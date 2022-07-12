Sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan İtalyan orta saha birçok kulübün radarında yer alıyor.

Chelsea'nin hareketli transfer gündeminde öne çıkan maddelerden biri de Jorginho'nun takımdaki geleceği.

30 yaşındaki oyuncu söylentilerin aksine bu yaz takımdan ayrılma gibi bir planı bulunmadığını açıkladı.

Londra ekibiyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Jorginho'yla Juventus'un yakından ilgilendiği konuşuluyor.

Jorginho, Chelsea'den ayrılacak mı?

Jorginho şu ana kadar sözleşme uzatacağına dair bir işaret vermese de, 2022/23 sezonunu Stamford Bridge'te geçirmeye kararlı gözüküyor.

Dört yılda Chelsea formasıyla 188 maça çıkan Euro 2020 şampiyonu, The Athletic'e verdiği röportajda kendisine yöneltilen 'bu yaz Chelsea'de kalacak mısın?' sorununu yanıtladı.

"Elbette, Chelsea'yi seviyorum."

"Burada çok mutluyum ve kalmak istiyorum."

"Ama çok fazla şey olup bitiyor, neler olacağını bilmiyoruz. Daha önce de söylediğim gibi, sözleşmem devam ediyor ve burada olmaktan mutluyum. Başka bir takıma gitmeyi düşünmüyorum."

🥳 Avrupa'da 2021'in iz bırakan ismi Jorginho, 30 yaşında! pic.twitter.com/fOCYccymnU — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) December 20, 2021

Transfer söylentilerine alıştı

Chelsea'de Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferleri yaşayan Jorginho dedikoduların kendisini rahatsız etmesine izin vermiyor.

İtalyan yıldız her transfer döneminde çıkan haberlere kulaklarını kapatmayı artık alışkanlık haline getirdi.

"Yıllardır hakkımda dedikodular çıkıyor, hem de her yıl!"

"Ben bunlara takılmıyorum. Bulunduğum kulübe %100 konsantre olmam gerekiyor. Chelsea'de oynuyorum ve sadece Chelsea'yi düşünüyorum."

Sezon öncesi hazırlıklarını ABD'de sürdüren Chelsea ilk hazırlık maçını Cumartesi günü Las Vegas'ta Meksika ekibi Club America'yla yapacak.

Thomas Tuchel'in öğrencileri daha sonra sırasıyla Charlotte, Arsenal ve Udinese'yle karşılaşacak. Chelsea, Premier Lig sezonunu ise 6 Ağustos'taki Everton maçıyla açacak.