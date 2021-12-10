Chelsea'nin yıldızı Jorginho'dan büyük fedakarlık: Ağrılara rağmen oynayacak

Jorginho, belindeki ağrılara rağmen Chelsea'nin Premier Lig'de Leeds ile oynayacağı maçta ilk 11'de yer alacak.

Büyüyen sakatlık krizi nedeniyle Chelsea'nin orta sahadaki seçenekleri iyice azalmış durumda. N'Golo Kante'nin dizindeki problem sürüyor. Covid-19'a yakalanan Mateo Kovacic ise izolasyon sürecinde.

Zenit maçında forma giymeyen Ruben Loftus-Cheek'in Leeds mücadelesinde şans bulması halinde Jorginho ile merkezdeki ikiliyi oluşturması bekleniyor.

Rusya deplasmanında ön liberoda Reece James'e görev veren Thomas Tuchel, normalde rotasyonda pek kullanmadığı Saul Niguez'i ise sol açıkta denemişti.

Ne söyledi?

Tuchel, Jorginho'nun durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Jorginho son iki antrenmanı tamamlayabildi. Son birkaç maçta ağrılarına rağmen oynadı ve sahada yapması gerekeni yerine getirdi. Aynısını tekrarlayacağını düşünüyorum."

Tuchel, Jorginho'nun 11'e dönüşüyle Reece James'in kendi yeri olan sağ kanada geçeceğini belirtti.

"Reece sağ kanatta başlayacak. Maça kadar Jorginho'nun durumunda bir değişiklik olması halinde farklı bir çözüm üretmemiz gerekecek. Bu yüzden Reece'i ön liberoda görmek istedik. Saul'ü de yeni bir pozisyonda denedik."

"Ama Leeds karşısında böyle deneylere ihtiyacımız olmayacak."

İki kulvarda da geriledi

Son yedi maçta sadece üç galibiyet alan Chelsea, Premier Lig'de zirveyi Manchester City'ye devretti. Şampiyonlar Ligi'nde de ilk sırayı Juventus'a kaptıran Maviler, son 16 turunda seribaşı olma şansını yitirdi.

Tuchel detayların sonuç üzerinde önemli bir fark yaratacağını öne sürse de, son dönemdeki kötü gidişi inkar etmiyor.

"Dürüst olalım, iki maçta dört kez öne geçmemize rağmen altı gol yedik ve sadece bir puan alabildik. Ortada hiçbir şey yokmuş gibi davranamayız."

"Fakat büyük resme bakıldığında endişelenecek bir şey yok, mesele detaylarla ilgili."

"Zenit karşısında merkezde kullandığımız isimler normalde o bölgenin oyuncuları değil. Watford maçında da benzer bir durum vardı."

"Performansımız kötü değil. Ortalama bir futbol sergiliyoruz, ama Chelsea için ortalama bir performans yetersiz. Öne geçtiğimizde seviyemiz aşağı düşüyor. Bu bizim için alışılmadık bir durum. Bunun sürekli yaşanmasına izin veremeyiz."

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