Chelsea forveti Joao Pedro, Stamford Bridge'deki dikkat çekici dönüşümünü anlatarak Xabi Alonso'nun Premier League'de yeni bir seviyeye ulaşmasına nasıl yardımcı olduğunu açıkladı. Brezilyalı hücum oyuncusu, Chelsea içinde bir anlaşmazlık yaşanmaması için Cole Palmer ile yaptığı ilk görüşmenin ayrıntılarını da paylaştı.

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Xabi Alonso yönetiminde taktik değişim

Chelsea, Alonso’nun taktik planının karşılığını alıyor. İspanyol teknik direktörün tercih ettiği 3-4-2-1 sistemi, Pedro’nun yeteneklerini sergilemesi için ideal ortamı sağlıyor. Brezilyalı oyuncu, önceki sezonlara kıyasla çok daha uyumlu görünen Chelsea’nin hücumunda kilit bir isim hâline geldi. Pedro, sezona etkileyici başlangıcının ve ligin en etkili bitiricilerinden biri hâline gelmesinin başlıca nedeninin mevcut oyun düzeni olduğuna inanıyor.

Brezilyalı oyuncu, ESPN’e verdiği röportajda “Chelsea’de kendimi çok rahat hissediyorum” dedi. “Bu farklı bir sezon. Bana çok güven veren bir teknik direktörle çalışıyorum ve bence bu, bu sezon şu ana kadarki performansımda büyük pay sahibi.”

Cole Palmer ile kurduğu bağ

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Pedro, 2025’te Amex’ten geldikten sonra niyetini açıklığa kavuşturmak için Palmer ile konuşmayı öncelik hâline getirdi. İki oyuncunun aynı mevkiler için rekabet edebileceğine dair endişeler vardı ancak Brezilyalı oyuncu, İngiltere millî futbolcusuna onun rolünü elinden almak yerine yeteneklerini tamamlamak için orada olduğunu söylemekte gecikmedi.

Pedro, “Ona yardım etmeye geldiğimi, yerini almak istemediğimi söyledim. Böyle bir şey söz konusu değildi” diye anlattı. “Hem saha içinde hem de saha dışında sürdürdüğümüz dostluk böyle başladı. Bence bana ve artık Morgan’a [Rogers] da çok yardımcı olan şey, saha içinde ve dışında gerçekten çok iyi arkadaş olmamız. Sürekli şakalaşıyoruz.”

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Forvet oyuncusu, çıktığı sadece altı Premier League maçında beş gol ve üç asist kaydetti. Bu rakamlar, ilk dört mücadelesi veren Chelsea için artan önemini ortaya koyuyor. “Bana yardımcı olan, paslarla beni besleyen Cole ve Morgan var. Sezona çok iyi başladığımızı görebilirsiniz. Bu yüzden bizim için gerçekten çok iyi bir sezon olacağını düşünüyorum.”

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Chelsea soyunma odasına uyum

Stamford Bridge gibi baskının yüksek olduğu bir ortama girmek her oyuncu için göz korkutucu olabilir. Ancak 25 yaşındaki oyuncu, takıma hızla uyum sağlamasını kadronun kendisini sıcak karşılamasına bağlıyor. Carlo Ancelotti’nin 2026 Dünya Kupası için belirlediği Brezilya kadrosuna alınmamasına rağmen kulübündeki görevlerine odaklanmayı sürdürdü. Premier League’de gerçek bir dokuz numaraya dönüşmesinde tecrübeli isimlerin ve diğer yıldızların desteğinin kilit rol oynadığını vurguladı.

“Bence uyum sürecim iyi geçti çünkü burada bir süredir dokuz numara yoktu” dedi. “Geldiğimde oyuncular bana gerçekten çok iyi davrandı. Beni kollarını açarak karşıladılar, yardım etmek istediler ve buna hazırdılar. Bence bu kadar iyi uyum sağlamamın nedeni bu.”

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Watford’da kazandığı dayanıklılık

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Pedro’nun İngiliz futbolunun zirvesine uzanan yolculuğu, özellikle Watford’daki döneminde zorluklarla doluydu. Watford’un 2022’de küme düşmesini kariyerinin dönüm noktalarından biri olarak gösterdi. Birçok genç Brezilyalı yetenek, en üst ligde kalmak için hemen ayrılmayı tercih edebilirdi. Pedro ise kalıp Championship’te mücadele etmeyi seçti. Bu kararın, Chelsea çapında bir kulüpte başarılı olmak için gereken zihinsel dayanıklılığı kazandırdığına inanıyor.

“Bence buradaki başarım açısından belirleyici an, Watford ikinci lige düştüğünde yine de kalmam oldu. Çok çalıştım ve bu zorluğun üstesinden gelebileceğimi kanıtladım” diye hatırladı. “Çünkü biz Brezilyalı oyuncular çoğu zaman Avrupa’ya her şeyin kolay olacağını düşünerek geliyoruz ama bazen işler öyle gitmiyor... ve sonunda pes ediyoruz. Fakat sanırım o an kendi kendime, ‘Hayır, buraya geldim ve burada başarılı olacağım’ dedim.”