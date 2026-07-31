İngiliz kulübü Chelsea'nin Ukraynalı kanat oyuncusu Mykhailo Mudryk, doping nedeniyle aldığı dört yıllık men cezasına karşı yaptığı itirazın Spor Tahkim Mahkemesi tarafından kısmen kabul edilmesinin ardından, hemen maçlara dönme ve resmi müsabakalara katılma imkânına kavuştu.

25 yaşındaki Ukraynalı kanat oyuncusu, İngiltere Futbol Federasyonu'nun kendisini bir sonraki ay geçici olarak men etme kararının ardından Kasım 2024'ten bu yana sahalardan uzak kalmış ve herhangi bir rekabetçi maç oynamamıştı. Bu karar, oyuncunun test numunesinde yasaklı madde "meldonyum"a dair "pozitif bir sonuç" tespit edilmesinin ardından alınmış, sonrasında hakkında azami dört yıllık men cezası verilmişti.

Mudryk, karara karşı Spor Tahkim Mahkemesi'ne başvurmuş, mahkeme de nihai kararını oyuncunun "hemen" müsabakalara dönebileceği yönünde vermişti. Bu karar, oyuncunun doping karşıtı kuralları ihlal ettiğini kabul etmesi ve fiilen sahalardan uzak geçirdiği süreye eşdeğer bir men süresinin hesaba katılmasını öngören bir anlaşmaya varmayı kabul etmesinin ardından geldi.

Chelsea ise resmi sitesinde yayımladığı bir açıklamayla, Mudryk'in "tam fiziksel formuna kavuşmasını ve saha üzerinde takım kadrosuna geri dönmesini" beklediğini ifade ederek, oyuncunun yeni sezon hazırlıkları kapsamında takımın hazırlık turnesine resmen katılacağını vurguladı.